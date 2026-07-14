La presidenta de la DOCa Rioja, Raquel Pérez, al frente de la Barcelona Wine Week - DOCA RIOJA

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Fira de Barcelona ha nombrado a la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, Raquel Pérez Cuevas, presidenta del Comité Organizador de Barcelona Wine Week 2027, salón de referencia del vino de calidad español

Con una sólida trayectoria en el sector vitivinícola, Raquel Pérez es la primera mujer que preside la DOCa Rioja en sus cien años de historia.

Al frente de la Denominación de Origen española con mayor proyección internacional, presente en 139 países y acaparando más del 40% de las exportaciones españolas, Pérez Cuevas lidera la estrategia de uno de los principales referentes del sector vitivinícola.

Asimismo, ocupa la presidencia de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) y de Esencia Rioja, una de las asociaciones bodegueras más relevantes del sector vitivinícola de Rioja.

Ingeniera Agrónoma y licenciada en Enología, su familia es propietaria de Bodegas Ontañón, donde actualmente es consejera delegada.

Pérez Cuevas toma el relevo de Javier Pagés, expresidente de la DO Cava, quien ha ocupado la presidencia del salón desde su creación, en 2019, y se ha caracterizado por defender al frente del mismo la calidad y la capacidad de la industria de generar valor como desafío colectivo.

En su nuevo cargo encabezando el comité organizador de Barcelona Wine Week 2027, Raquel Pérez afronta una etapa de consolidación del salón como referente en nuestro país del vino español de calidad y de su proyección en los mercados internacionales.

Su gestión estará enfocada en el impulso internacional del salón y en abordar los principales retos que afronta el sector, como la incentivación del mercado interno y la recuperación de la notoriedad de la elaboración española.

Para Raquel Pérez "es todo un honor seguir impulsando una feria que acompaña el desarrollo del sector vitivinícola español, promocionando su oferta en los mercados nacionales e internacionales y reforzando las oportunidades de negocio, expansión e innovación para las bodegas participantes".

La nueva presidenta de Barcelona Wine Week liderará un Comité Organizador compuesto por la Federación Española del Vino (FEV), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ICEX España Exportación e Inversiones, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la Asociación Vinícola Catalana (AVC) y la banca cooperativa de referencia Cajamar.

ALCANCE GLOBAL

Desde su lanzamiento, Barcelona Wine Week se ha consolidado como un espacio de negocio primordial para el sector vitivinícola español. En su séptima edición, que tendrá lugar del 8 al 10 de febrero de 2027 en los pabellones 1 y 8 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé reunir a más de 1.300 empresas expositoras, 90 DOs y sellos de calidad y cerca de 26.000 profesionales, de los cuales, un 20% internacionales, procedentes de 73 países. Su participación internacional confirma la capacidad del salón para conectar a las bodegas con algunos de los mercados exteriores más demandantes de vino español de calidad.