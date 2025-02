Presidente del Consejo General de Economistas de España asegura que la productividad "es también una actitud cultural"

Dice que la quita de deuda hay que negociarla "con normalidad" y "hacerlo con todas las autonomías para que se sientan correspondidas, pero incentivando que, a partir de ahora, tienen que hacer el uso más eficiente posible"

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich Rosell, ha afirmado que la productividad "es también una actitud cultural". Ha señalado que la "productividad es fácil de entender, ya que se trata de la capacidad que tiene una empresa o un país de generar bienes y servicios con el mínimo uso de medios o ser más eficiente".

"Yo creo que los países socialmente y económicamente muy desarrollados, como es España, constantemente está revisando esto, es decir, el estado del bienestar requiere generar mucho para poder pagar muchos impuestos y poder mantener esto", ha añadido.

Ha sido en la declaraciones que ha ofrecido previas a la jornada que ha analizado la productividad en la empresa, que han celebrado la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y el Colegio de Economistas de La Rioja.

En la misma, el propio Pich Rosell ha dado la bievenida a los asistentes, junto al presidente de la FER, Carlos del Rey. En la jornada, se ha presentado el estudio 'Análisis de la Productividad de las Empresas en las Comunidades autónomas españolas', a cargo de Ernesto Gómez Tarragona, decano del Colegio de Economistas de La Rioja.

Antes, el presidente del Consejo General de Economistas de España ha apuntado que "evidentemente, la productividad es también una actitud cultural". "Todos los datos que tenemos en estos momentos es que Europa no lo está haciendo demasiado bien porque nos hemos vuelto un poco conformistas y España, especialmente, pues tampoco", ha añadido.

En este sentido, ha resaltado que "si lo medimos con lo que generamos por trabajador o por hora, resulta que hace 10 años estábamos un poquito por encima de la media europea, ahora estamos un poquito por debajo".

Por ello, "hay que enfocar una educación, pero sin exagerar, pensando que gran parte de ella tiene que tener un retorno productivo para el que estudia y para el conjunto de la sociedad, y por tanto es un cambio cultural, es una adaptación constante".

Para Pich Rossel "tenemos que ser capaces de hacer un uso muy inteligente y muy sofisticado de las inversiones que tenemos, y cada vez más tenemos que hacer productos más sofisticados que nos permitan mantener nuestra estructura; el turismo, en España es un país turístico de primerísimo nivel, pero nosotros tenemos constantemente de reactualizar que los servicios turísticos que hacemos, la calidad, la seguridad, el respeto a la naturaleza o las condiciones de los hoteles".

"NO FUNCIONA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN"

Preguntado por los periodistas acerca de la quita de deuda a las Comunidades Autónomas, ha apuntado que "yo parto de la siguiente realidad, el ciudadano es uno y nos hemos organizado con unas administraciones, pero al final se trata de prestar unos servicios a la ciudadanía y por lo tanto no me gusta entrar en batallitas entre administraciones" sino que "todo indica que es muy complicado, pero teniendo en cuenta que el sistema de financiación que tenemos a las autonomías es muy complejo y no acaba de funcionar, pero es que es muy difícil de solucionar".

Para el presidente del Colegio de Economistas de España "este sistema de las quitas o la mutualización de la deuda entre todos, es una negociación política que tiene un aspecto positivo porque lo que haces es quitar tensión cuando los tipos de interés suban, pero por otro lado, hay que ver que no introduce elementos que incentiven una gestión eficiente de los presupuestos".

Por ello, ha instado a "hacerlo con normalidad; yo estaba convencido que una parte de estas deudas autonómicas no se iban a pagar nunca, y yo creo que lo teníamos que hacer en conversación tranquila, sabiendo que puede haber inconvenientes, pero hacerlo con todas las autonomías para que se sientan correspondidas, incentivando que, a partir de ahora, tienen que hacer el uso más eficiente posible".

ABORDAR LA PRODUCTIVIDAD

Del Rey, por su parte, ha apuntado que los empresarios "somos partidarios de hablar de la productividad, sobre todo de mejorar la productividad", si bien "entendemos que tenemos que hablar de muchas otras cosas que afectan a la productividad, como puede ser el absentismo laboral; la inversión en formación de personal; o esa excesiva burocracia que lo único que hace es crear una tasa fantasma que nos crea unos problemas a la hora de ser productivos".

En este sentido, ha señalado que "España es uno de los países que está a la cola de la productividad y La Rioja está en un término medio". Ha apuntado que "somos partidarios de hablar de todo; seguir hablando dentro de la negociación colectiva que es vital para que nos pongamos de acuerdo, tanto empresarios como trabajadores, para seguir avanzando en este tema que es de vital importancia".

Por su parte, Gómez Tarragona ha incidido en que "tanto la UE como España está disminuyendo la productividad en términos comparativos y eso es un asunto que preocupa a nuestros empresarios y a toda la sociedad".

En este punto, ha recordado que "el propio Gobierno de España ha constituido recientemente hace unos meses un Consejo de Competitividad y de Productividad que lo que busca es estudiar las causas para poner remedios a ello".

PRODUCTIVIDAD DE LA RIOJA POR ENCIMA DE ESPAÑA

En concreto, ha destacado que "en la Rioja estamos dentro de las comunidades con una productividad superior a la media española, pero estamos por debajo de la media de la UE y la media de las regiones de la UE y en los últimos 10 años ha disminuido ligeramente la productividad en la Rioja".

No obstante, ha puesto en valor que La Rioja, que cuenta con un importante sector agrícola, "mientras es uno de los sectores con menor productividad en toda España, sin embargo en nuestra región, por las circunstancias que todos ustedes conocen, la productividad es superior a la media".

En el caso del sector industrial "está dentro de la media del conjunto de España", mientras que "el sector financiero y sector inmobiliario por encima y construcción por debajo".