El presupuesto de Logroño 2026 sube a 197,25 millones, añadiendo 6 enmiendas de la oposición y con "base 0" de deuda

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto de Logroño para 2026 subirá finalmente a 197,25 millones de euros, añadiendo hasta seis enmiendas presentadas por los grupos de la oposición -por importe de unos 270.000 euros- y con "base 0" de deuda. Unas cuentas que, como ha destacado hoy el alcalde Conrado Escobar, se aprobarán este viernes en un pleno extraordinario "y lo que es más importante, entrarán en vigor a 1 de enero del próximo año".

Escobar, junto al concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, han informado este miércoles sobre la gestión presupuestaria del Ayuntamiento de la capital riojana, sobre la que han subrayado que, gracias al plan de gestión municipal desarrollado en el ejercicio 2025, se ha logrado reducir el gasto corriente en casi 8 millones de euros, "prestando o hasta mejorando todos los servicios".

Hoy mismo, el Consejo Social de la ciudad analizará el proyecto de cuentas para emitir el pertinente informe, para su aprobación el viernes, porque, en palabras del alcalde "como anunciamos, cumplimos con el compromiso de que la ciudad cuente con el presupuesto municipal el 1 de enero de 2026".

"Hemos ido dando los pasos en esta línea porque para este Ejecutivo es prioritario que la ciudad siga avanzando, que sigamos desarrollando los proyectos de ciudad que se están ejecutando, garantizando los servicios públicos y construyendo un Logroño más verde, dinámico e inclusivo", ha añadido.

"Estas cuentas permitirán que la ciudad continúe con los proyectos transformadores que hemos iniciado y que cumplen con los compromisos que asumimos al inicio de Legislatura", ha añadido Escobar.

Así, entre las inversiones ha destacado el Barranco de Oyón, El Horcajo, la reforma de Doctores Castroviejo, la rotonda de Vara de Rey y Avenida de España, la reurbanización de las calles San Gil y San Roque, la reforma del Mundial 82 y la fase II de mejora del polígono Las Cañas.

Se continuará además desarrollando el Plan de Vivienda, el centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses y el Proyecto 1521 "que transformará el entorno del Revellín". El alcalde ha destacado también "la apuesta social de unas cuentas municipales centradas en las personas y en la atención social para los ciudadanos de Logroño".

MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICAZ Y RESPONSABLE

El regidor municipal ha hecho especial hincapié en los resultados del nuevo modelo de gestión pública implantado por el actual Ejecutivo local, "una forma de gestionar basada en la eficiencia y eficacia presupuestaria, la responsabilidad y la evaluación de las políticas municipales está dando resultados positivos".

Así, ha explicado que, tras unas cuentas de 2025 "complicadas", ha sido posible "desarrollar un presupuesto que ha tenido el final que todos deseábamos: que en 1 de enero tengamos puntualmente aprobado un presupuesto 'base cero', lo que quiere decir que nos olvidamos de la deuda de ejercicios anteriores y que ha funcionado el plan de gestión municipal que nosotros nos habíamos comprometido a desarrollar a lo largo del 2025".

De este modo, ha adelantado que "a lo largo de este ejercicio 2025 hemos logrado reducir el gasto corriente en 7,9 millones de euros", de manera que "cerraremos el ejercicio contable con equilibrio presupuestario", quien ha resaltado que "todo ello, garantizando los servicios públicos a los ciudadanos y su calidad de los mismos".

El alcalde ha añadido que el compromiso es continuar aplicando esta forma de gestión revisando cada uno de los programas de gasto, analizando y revisando los contratos existentes para adaptarlos a las necesidades reales, revisando los contratos de suministro de energía, implantando medidas de eficiencia energética, etc.

Como ha detallado Francisco Iglesias, los casi 8 millones de reducción del gasto corriente se han deducido de hasta 18 programas muncipales, entre los que ha citado alumbrado, administración general, deuda pública, ordenación del tráfico o servicios sociales, sin que, en ningún caso, "se haya dejado de dar una prestación o de otorgar un servicio, no se ha quedado nada sin cubrir".

De este modo, el presupuesto de 2026 parte en el apartado de deuda "solo con la amortización de los préstamos para inversiones", recordando que "el año pasado, este capítulo de amortización de deuda estaba fijado en 11,6 millones", una cifra que ahora baja a 10,81 millones, de manera que "hemos sido capaces de que se rebaje en un único ejercicio presupuestario en 800.000 euros".

"Vamos a afrontar el futuro a partir del 1 de enero de 2026 con un presupuesto equilibrado, que va a cumplir las necesidades de esta ciudad y que va a contar únicamente con las cargas de deuda correspondientes a las amortizaciones del año 2026. Cumple también con todas las reglas de estabilidad financiera y de endeudamiento", ha detallado el concejal.

En concreto, ha señalado Iglesias que "la deuda viva del Ayuntamiento está en un 47% -51 millones, gran parte de ellos, del soterramiento-, muy lejos del 75% que marca la ley", con lo que ha asegurado que "la situación presupuestaria del Ayuntamiento es correcta".

ESTIMACIONES SIN PGE.

Con todo, ha advertido Escobar que las cuentas 2026 "se han hecho con ejercicios de cierto malabarismo predictivo, porque no sabemos cuál va a ser finalmente la cantidad aportada del Gobierno de España, los Presupuestos Generales del Estado no están aprobados y distan mucho a aprobarse, eso al final es un problema para nosotros".

"Hemos hecho un ejercicio de prudencia presupuestaria para que pese a todo los ingresos se adecúen a las magnitudes racionales", ha afirmado el alcalde, quien ha señalado que "echamos de menos por parte del Gobierno de España el mismo ejercicio de transparencia que estamos haciendo nosotros".

El presupuesto 2026 se ha hecho en este ámbito, como ha explicado Iglesias, con "estimaciones", apuntado que "el año 2025 acertamos", con una estimación del 5%, "y este año, con recaudaciones récord, las hemos subido al 8%", lo que supone unos 62 millones de euros.

Ante esta situación, el alcalde ha subrayado que "reclamamos por eso que haya claridad en las aportaciones, una cierta certeza, con independencia de que el presupuesto nacional esté, para poder despejar estas incógnitas".

"Nos preocupa -ha añadido- cómo impactan decisiones que ahora mismo está tomando el Gobierno de España sin consultar con el resto de admnistraciones públicas", en referencia a la subida del 11% de los salarios de los funcionarios, "que si eso no va correspondido con una aportación, con un suplemento económico a los ayuntamientos, es evidente que aún la situación se puede complicar".