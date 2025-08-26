El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha anunciado hoy que los presupuestos del año 2026 superarán los 2.000 millones de euros "de inversión en políticas públicas".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha informado de la aprobación, hoy, del límite de gasto no financiero para el año 2026, que aumenta con respecto al año 2025 un 1,85 por ciento, y que alcanzará los 1.858 millones de euros.

Ha añadido que, después, cuando se incluya el gasto financiero se presentará el presupuesto, "que nuevamente, por segundo año en esta comunidad, superará los 2.000 millones de euros de inversión en políticas públicas".

Ha relatado cómo el ciclo presupuestario comienza, normalmente, en el mes de junio o julio con la aprobación de la orden que permite a las consejerías elaborar los presupuestos.

Después, el Gobierno elabora lo que se conoce como el techo de gasto, esto es, el límite de gasto no financiero que habrá en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, en este caso del año 2026.

Ha explicado que La Rioja ha podido realizar esta estimación de límite de gasto no financiero del año 2026 en 1.858 millones de euros gracias a las informaciones y a los datos del Ministerio de Hacienda.

En su informe de progreso anual, el Ministerio establece cuáles son las previsiones de crecimiento económico para el año 2026, que están fijadas una vez aplicada la refractación en un 2,3 por ciento.

La Rioja actúa también de acuerdo con las informaciones y con la información que presta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Un paso "imprescindible" para poder aprobar los presupuestos, una vez que el Gobierno de La Rioja los eleve al Parlamento regional, y que estén vigentes el 1 de enero del año 2026.

Y algo que se hace, ha reprochado, "a pesar de la situación de incertidumbre e inseguridad" del Gobierno central.

"A día de hoy continuamos sin saber cuáles serán claramente y legalmente las cifras de déficit, de deuda pública y de regla de gasto para el año 2026 porque no ha sido convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debió haber sido convocado durante el mes de julio", ha criticado.