Previsión meteorológica para hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, en La Rioja: rachas de viento fuertes en la Ibérica

LOGROÑO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, en La Rioja, probabilidad de rachas de viento fuertes en la Ibérica.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos, con algunas precipitaciones débiles, más frecuentes en la sierra, que tienden a intensificarse y generalizarse durante la tarde.

El viento soplará del suroeste en la Ibérica, moderado y algunas rachas fuertes, y sureste en el valle, flojo o moderado.

Por su parte, las temperaturas irán en ligero descenso. Oscilarán entre 10 y 20 grados en Calahorra; entre 8 y 18 grados en Haro; y entre 8 y 19 grados en Logroño.