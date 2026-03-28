La primavera llega al Aula Medioambiental de La Grajera con un taller de estampado de flores

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera da la bienvenida a la primavera con la organización este fin de semana de un taller de estampado de flores dirigido a niños a niñas a partir de 6 años.

La actividad comenzará con la recogida de hojas, plantas y flores en el entorno natural del Parque de La Grajera.

Posteriormente, los participantes aprenderán a transferir sus pigmentos naturales al papel mediante la técnica tradicional japonesa tataki-zomé, creando originales composiciones y tarjetas.

El taller se desarrollará el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, con dos sesiones diarias, a las 11,15 y a las 12,30 horas, cada una con una duración aproximada de una hora y quince minutos.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/estampado-de-flores-logrono o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas.