Profesor de la UN explica que "las plataformas digitales son un actor principal para enfrentar la desinformación"

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor de periodismo en la Universidad de Navarra y coordinador del observatorio Iberifier y ponente durante la jornada, Ramón Salaverría, ha explicado que las plataformas digitales "son un actor principal para enfrentar el problema de la desinformación, pero en muchas ocasiones no cumplen con las expectativas de la comunidad académica o la periodística de los verificadores, porque siempre se desearía más colaboración y transparencia".

La última jornada del IX Curso de Verano solidario de Inteligencia y Seguridad de la Universidad de La Rioja se ha desarrollado en torno al papel de las plataformas digitales frente a la desinformación y las soluciones tecnológicas ante esta problemática.

Salaverría ha destacado que la "desinformación es un fenómeno que tiene incidencia social y política, por eso nos ha preocupado tanto recientemente durante la campaña a las elecciones europeas, pero también es un fenómeno que tiene una incidencia cotidiana en nuestra vida, en ámbitos que tienen que ver con nuestras decisiones cotidianas".

Asimismo, ha indicado que es fundamental "entender bien las características de este fenómeno y desarrollar una serie de estrategias de detección y de capacitación y concienciación de la ciudadanía".

Para enfrentar la desinformación ha resaltado que se están llevando a cabo tres líneas de actuación principales: "Una línea legal, otra línea relacionada con la tecnología y el desarrollo de herramientas que permitan detectar y mejorar la monitorización de los contenidos potencialmente falsos, y finalmente una línea de capacitación o alfabetización de la ciudadanía".

"El rol de las grandes plataformas digitales es esencial, porque por una parte la ciudadanía percibe que en las redes es donde circula el contenido desinformativo y por otra parte son las propias redes las que están en condiciones de controlarlo de manera más efectiva", ha subrayado.

Así, Salaverría ha recalcado que estas plataformas "actúan en un entorno global, tienen unos intereses económicos colosales y en muchas ocasiones sus estrategias comerciales pesan más que su responsabilidad social".

"Si tenemos una percepción de seguridad de que los desinformados son los demás, en ese preciso instante el desinformador acaba de conseguir su objetivo", ha concluido.

Por su parte, la fundadora del Consejo Independiente de Supervisión de Meta Platforms, Catalina Botero Merino, ha explicado que "hay muchos gobiernos que con el pretexto de la desinformación lo que quieren en realidad es limitar la libertad de expresión, limitar la actividad de la prensa de investigación, limitar lo que pueda decir la oposición o las defensoras y defensores de derechos humanos, por eso uno de los principales desafíos es saber cuándo hablamos de desinformación y cuándo de libertad de expresión".

"SUS PROPIAS REGLAS"

"Las plataformas digitales son espacios privados que tienen sus propias reglas, pero todos sabemos que en realidad son espacios públicos vitales para la conversación pública donde se informan los ciudadanos y tienen una importancia en nuestra vida que es increíblemente grande", ha señalado el director adjunto de la Fundación Maldita.es, Carlos Hernández Echevarría.

Ha apuntado que debido a que "en términos de PIB son más grandes que muchos países, y en términos de creación de opinión también son enormes es razonable pedirles que sean responsables no para borrar contenido, pero sí para añadir advertencias sobre posible contenido falso".

"Hay grandes plataformas que no están cumpliendo, no sólo con sus obligaciones éticas, sino con sus obligaciones legales. Ahora mismo la Ley Europea de Servicios Digitales dice que tienen que vigilar sus riesgos sistémicos y poner medidas proporcionadas y efectivas para combatir esos riesgos sistémicos, incluida la desinformación, y muchas no lo están haciendo".

"Hay cosas que sólo puede hacer un ser humano, porque aunque la automatización es súper importante la realidad es que todavía no está tan desarrollada como para entender perfectamente el sarcasmo, la crítica o la ironía, por eso se están censurando cosas que no son un problema e ignorando otros enormes. Aunque la contratación de trabajadores humanos es muy cara es la única solución", ha concluido, Hernández Echevarría.