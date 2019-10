Un profesor riojano, entre los 3 elegidos para entrevistar al vicepresidente de Microsoft Educación a nivel mundial

Publicado 06/10/2019 18:36:09 CET

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Anthony Salcito, vicepresidente de Microsoft Educación a nivel mundial, ha participado esta semana en el Encuentro internacional de Educación, Innovación y EdTech #enlightED2019 con una conferencia donde comentó "La transformación va de personas. Va de empoderar a profesores para que sean héroes (...) Y esa es la mentalidad que hay que llevar a las aulas".

En este caso no se quedó únicamente en palabras, puesto que concedió una entrevista a tres profesores seleccionados para el evento #VIPMomentsWith organizado por Microsoft Educación España. Para ser seleccionado entre los más de 270 MIEE españoles, la solicitud incluyó unos requisitos y además, las preguntas que le harían a Mr. Salcito.

Entre las tres candidaturas seleccionadas, se encontraba la de Guillermo Medrano, profesor de Secundaria y de Formación Profesional en el colegio CPC Salesianos Los Boscos de Logroño, y Embajador del Aula del Futuro en La Rioja, que tuvo el honor de conversar con el vicepresidente de Educación de Microsoft.

Durante la entrevista dentro del #MicrosoftEDULab (Aula de experimentación para crear el futuro de la educación de Microsoft), conversaron sobre el papel de los profesores en el cambio educativo, como centro de la evolución en aulas, metodologías y tecnologías, y de los reconocimientos posibles por parte de organizaciones tan influyentes como Microsoft.

Tras el evento #VIPMomentsWith, Mr Salcito se despidió de los profesores, considerando sus ideas y comentando: "You guys are the VIPs!" (Vosotros sí sois las personas Importantes), cerrando la misma idea que expuso en el congreso #enlightED2019.