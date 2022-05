Profesora Psicología UNIR dice que "el envejecimiento debe de ser digno, saludable" y no hay que ansiar "perpetuarse"

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La profesora de Grado de Psicología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Pilar Berzosa, ha recordado que el envejecimiento "debe de ser digno y saludable", evitando pensar que "cuando se envejece uno ya no es nada, ni tiene oportunidades", que lo que hace "es aumentar la necesidad de muchas personas de querer ser joven y perpetuarse".

En una entrevista a Europa Press, Berzosa ha analizado el fenómeno conocido como 'midorexia' "vinculado a personas mayores de 40 años, pero que se da más a partir de los 50, que empiezan a presentar comportamientos como poco adecuados para su edad, es decir, que no aceptan que están envejeciendo y empiezan a extralimitarse en medidas de preservar la juventud".

Se suele manifestar cuando llevan vestimentas "muy poco apropiadas para su edad o tienen actitudes veinteañeras como exceso de usos de selfie, de tecnologías, juntarse con gente mucho, mucho más joven; y todo ello para que el paso del tiempo no les recuerde que están envejeciendo".

Para Berzosa "puede ser un fenómeno vinculado a lo que antes se llamaba el síndrome de Peter Pan, pero quizás no tanto desde la parte física sino de actitudes, tales como no querer adquirir compromisos", además de cuestiones tan banales "como ponerse en las fotografías muchos filtros en las redes sociales". De hecho, ha manifestado que "las redes no ayudan mucho a esto porque es fácil engañarse a uno mismo".

La profesora de UNIR ha apuntado que el término 'midorexia' "no está todavía muy evidenciado científicamente, porque es muy reciente, y no está tampoco incluido dentro de los trastornos mentales" pero "hay que tener en cuenta que el siglo XXI es una era de la visibilización de la estética y ello perjudica a las personas que sean inseguras y que tengan esa tendencia de negar la realidad".

Ante esto, Berzosa ha llamado a "distinguir lo que es un autocuidado saludable que, evidentemente, a partir de los 40 años es aconsejable por salud física, ya que es un tramo de edad delicado" y ello "nos ayudará a sentirnos mejor con nosotros mismos".

Como alarmas para ver si alguien está sufriendo este fenómeno ha citado el hecho de "gastarse mucho dinero en temas de estética, si está muy enganchando a esas redes sociales que hacen que puedan transformar su imagen o si hace un cambio radical de su vestimenta", así como "si se junta con gente demasiado joven para continuar fabricándose esa fantasía o ese espejismo de vejez".

Para concluir, Berzosa ha manifestado que "el verdadero problema viene cuando te vas desajustando de tu alrededor, y te quedas en un círculo tu solo, con tu propia realidad, que hace que al final tengas un problema", por lo que "hay que tener mesura" para evitar "vender una vida muy irreal".