Profesora de UNIR alerta que ciertas prácticas que se dan en el 'Black Friday' provocan "frustración en el consumidor"

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La profesora del Máster Universitario en Gestión de Marca de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Begoña Gómez, ha alertado que algunas prácticas que realizan los establecimientos, a través del 'Black Friday', "crean cierta frustración para el consumidor porque realmente se está viendo que ese descuento, esa oferta puntual, que se ofrece para beneficiarte, no es tan real como se presenta desde un primer momento". Ello, ha llegado a generar el término 'Black Fraude', porque "en ciertos casos presenta una especie de fraude para el consumidor".

Ha sido en una entrevista a Europa Press con motivo de la celebración del 'Black Friday' en la que la docente ha recordado que la idea original de este día "a base de una estrategia comercial pura y dura, buscaba impulsar muy a corto plazo las ventas de determinados productos o servicios", si bien "lo que empezó con un día concreto, luego se alargó el periodo quizás a una semana y ahora nos encontramos con que tenemos periodos de dos semanas o incluso de más tiempo".

De hecho, ha indicado que "cuando surgió realmente, todos pensábamos que era una oportunidad para adquirir una serie de productos o servicios que nosotros teníamos en mente a mejor precio, aunque con el paso del tiempo vamos viendo que realmente los productos y servicios que se publicitan, realmente el descuento está muy dudoso; es decir, en muchos casos lo que sucede es que semanas antes se encarece ese precio y después llegando la fecha del Black Friday se vuelve a bajar".

También ocurre, ha apuntado Gómez que "en otros casos se limita mucho la gama de productos y servicios". "Tú quieres comprar un producto concreto y determinado y realmente no estás sujeto a lo mejor a esas condiciones del Black Friday, algo que hace que tengas que optar por otra gama o por otra serie de colores o texturas", lo que provoca "en algunas ocasiones frustración para el consumidor, desconcierto o insatisfacción".

No obstante, Gómez ha reiterado que "no debemos perder nunca de vista que es una estrategia comercial y marketing para conseguir beneficios a muy corto plazo de tiempo, beneficios cortoplacistas", que se puede incluso decir que el Black Friday "nos ha superado", porque "originariamente tenías que estar muy atento porque solo tenías un día, dos o tres para poder beneficiarte de la oferta y ahora yo creo que realmente se ha detectado que en ese plazo de tiempo no se consiguen o no se llegan al objetivo inicial de la propuesta, que llega incluso a restar valor a la marca".

Sobre este tema, ha indicado que hay empresas que no optan por participar en el 'Black Friday', porque "no quieren centralizar el valor, la imagen, la reputación que tiene como marca en una mera oferta comercial de unos días, sino que dejar caer somos algo más que esto; que somos algo más que ofrecernos en momentos puntuales".

"RASTREAR EL PRODUCTO"

Por todo ello, y ante el peligro de realizar compras compulsivas, Gómez ha abogado por "ese consumo responsable y esa responsabilidad desde el punto de vista de consumidor, de pensar si realmente necesitas lo que estás comprando".

De hecho, Gómez ha apuntado que a veces lo adquieres "porque está bien, tiene un precio muy bueno ahora, pero puede darse el caso que no lo hemos comparado, ni hemos mirado ni hemos rastreado antes cómo estaba ese precio del producto", de ahí que "para evitar estos peligros de frustración, lo mejor sería rastrear el precio o ese producto concreto que te interesa".