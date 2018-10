Profesora UNIR publica un libro con cuentos sobre costumbres y tradiciones de los indios de Canadá

Publicado 28/08/2018 17:38:40 CET

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora en el área bilingüe de los Grados de Infantil y Primaria de UNIR, Mercedes Pérez Agustín, publica el libro 'El origen del mundo y otros cuentos de los indios de Canadá', fruto de diez años de trabajo, y que recoge las tradiciones y costumbres de los indios canadienses, a traves de unos cuentos.

Pérez Agustín ha plasmado en este volumen -que cuenta con ilustraciones de Sylvia Vivanco- sus narraciones favoritas, fruto de más de una década de trabajo. Entre ellas se hallan cuentos de los Shosone o de los Abenaki y el extraño origen del maíz; también hablan sobre la razón de ser de la danza del búfalo que cuentan los Blackfoot o la visión que del coyote tienen los Hopi. Tribus que actualmente viven en las provincias canadienses de Ontario y Quebec.

Al igual que los Micmac, a uno de cuyos jefes la docente de UNIR tuvo la oportunidad de conocer en persona hace años. "Me abrió un espectro nuevo sobre cómo contaban los cuentos, cómo realizaban las ceremonias... me permitió acercarme a ellos en primera persona", revela Pérez Agustín.

No obstante, su amor por Canadá le viene de antaño. "Mi padre estudió y trabajó allí y desde pequeña he crecido escuchando hablar sobre este país, al que ahora le rindo un tributo con este libro por cómo le acogieron", explica. La pasión por las narraciones indígenas llegaría después, durante los cursos de Doctorado. "Leí un cuento de los indios navajos, de Nuevo México, y fue revelador, me pareció maravilloso por su lenguaje naif y su profundidad temática, así que me convertí en una amante de estos cuentos", ha añadido.

Tras decidir estudiar la cultura, costumbre, historia y tradición de los nativos americanos con mayor profundidad, se centró, por razones obvias, en Canadá. "Al tener familia allí, solía viajar todos los veranos", razona. Las estancias de ocio se transformaron en otras de recopilación de libros y artículos sobre estas tribus canadienses, además de entrevistas personales que le permitieron comprender la mitología de cada tribu para entender los más de 400 cuentos que reunió. De todos ellos, esta Doctora en Literatura Norteamericana realizó análisis semióticos para a continuación versionar sus favoritos y publicarlos.

"Quiero darlos a conocer al público europeo pero siempre desde el respeto máximo porque ellos son poco partidarios de trasladar un cuento a formato escrito. Los ancianos, quienes preservan las costumbres, prefieren la tradición oral, porque permite memorizar y aprender y mantiene a la familia unida", explica la experta. Es por eso que dichas narraciones representan un momento de reunión. "Las historias cosmogónicas, sobre la creación del mundo, se contaban en momentos especiales, con todos juntos alrededor del fuego, y el narrador era la persona más anciana o venerada de la tribu", ha apostillado.

El lenguaje conciso, preciso y vivaz propio de estos relatos no tenía como fin único el del entretenimiento. Otra de las funciones de los cuentos era la de dar a conocer a los más pequeños los hábitos de los animales o la mejor orientación en un bosque frondoso puesto que, al vivir a la intemperie, se hallaban expuestos a muchos peligros. "Tienen un mensaje claro para que los niños aprendan, no están edulcorados como los de Walt Disney, aquí todo es realidad para proteger de las cosas peligrosas de forma didáctica", alaba Pérez Agustín.

La docente no oculta su admiración por la forma de entender la vida de estos pueblos y su relación con la Naturaleza. "Son más conscientes de que esta siempre vuelve a su origen y de que su poder es mucho más infinito que el nuestro", ha constatado. Por ello, confía en que este libro sirva a los lectores de todas las edades "aunque incluso más para los adultos, por sus mensajes subliminales" para acercarse a la cultura nativa americana, "más allá de las películas del Oeste o de aquellas que los muestran solo como regentes de casinos".

