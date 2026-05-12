El programa ADER CAR cierra solicitudes tras conceder 1.200 ayudas de 4.000 euros para la adquisición de un vehículo

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LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha informado del cierre de la convocatoria extraordinaria de ayudas -dotada con 1 millón de euros adicional, 3 millones en total- para la adquisición de un vehículo, dentro del programa ADER CAR, al haber solicitudes suficientes para completar dichos fondos. Entre la convocatoria ordinaria (800) y extraordinaria (400), un total de 1.200 personas se han beneficiado de estas ayudas.

A pesar de que en un principio el periodo de solicitud estaba abierto hasta el próximo 17 de julio, el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha indicado que "gracias al éxito" de esta nueva convocatoria, 400 personas más se han beneficiado de estas ayudas y, por tanto, ya se han completado los fondos adicionales.

En concreto los beneficiarios podrán recibir 4.000 euros, 2.500 euros por parte de la ADER y 1.500 euros por parte de los concesionarios.

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha vuelto a destacar el éxito de este programa de ayudas -que comenzó con el programa VER (2024-2025) y que, después, continuó con el programa ADER CAR (2025-2026)- para ayudar en la financiación de los ciudadanos riojanos a la adquisición de vehículos.

Como ha reconocido estas ayudas pretendían perseguir tres objetivos importantes, "uno de pura política económica para fomentar el sector", otro relacionado con la sostenibilidad "para mantener la mejora y la modernización de nuestro parque automovilístico, reduciendo la contaminación en nuestra comunidad autónoma" y, por último, un objetivo de mejora de la seguridad vial en nuestras carreteras.

UNA DOTACIÓN ADICIONAL DE 1 MILLÓN DE EUROS

Ante el éxito de las dos convocatorias, hace escasas semanas se anunció una dotación adicional de 1 millón de euros para el programa que tenía un plazo de entrega de solicitudes hasta el próximo 17 de julio.

Pero, como ha indicado Alfonso Domínguez, se ha informado del cierre de la convocatoria "porque ya hay solicitudes suficientes como para completar todos los fondos adicionales que estaban previstos".

Así las cosas, con el cierre de esta convocatoria se demuestra de nuevo "el éxito" de estas convocatorias gracias a la "gran acogida que ha tenido".

En total, con el programa ADER CAR (en su convocatoria ordinaria y extraordinaria) 1.200 personas recibirán ayudas; 800 en la primera convocatoria ordinaria y 400 en esta convocatoria extraordinaria.

Se han presentado personas mayores de edad empadronadas en La Rioja. El automóvil debía tener además una antigüedad mínima de 10 años y este condicionaje se ha establecido con la intención de facilitar el acceso a la ayuda a los conductores más jóvenes de la región para favorecer la adquisición de su primer vehículo.

Los vehículos son, en todo caso, turismos con etiqueta ECO o etiqueta C y un coste inferior o igual a los 60.000 euros.

BALANCE DEL PROGRAMA VER Y PROGRAMA CAR

Con respecto a la primera convocatoria, PROGRAMA VER, ésta se abrió en octubre de 2024 y se dispusieron 2 millones de euros para dinamizar las ventas del sector y renovar el parque automovilístico. En este caso, la ayuda era de 2.420 euros por cada uno de los vehículos vendidos en nuestra región y se sumó una aportación de 1.330 euros que realizaban los concesionarios con un descuento final, por tanto, de 3.750 euros por vehículo. Se beneficiaron 819 personas, un 86% de ellas de nuestra comunidad autónoma.

En diciembre de 2025 se estableció una segunda convocatoria, a través del programa ADER CAR, con un presupuesto que ascendía también a 2 millones de euros con la finalidad de renovar nuestro parque automovilístico y mejorar la seguridad vial, en el que se establecían unas ayudas que repercutían en el beneficiario un ahorro total de 4.000 euros, ya que había una ayuda por parte de ADER de 2.500 euros, adicional a una de 1.500 euros que prestaban los concesionarios. En este caso se presentaron 800 viojanos beneficiados.

Y ahora, "en este mismo sistema de ayudas CAR, con 4.000 euros, 2.500 euros por parte de ADER y 1.500 euros por parte de los concesionarios, se han otorgado otras 400 personas riojanas beneficiadas".