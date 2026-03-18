El programa Aprender llega este viernes a Cornago con las escritoras Natalia Gómez Navajas y Tessa Avalon

LOGROÑO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa Aprender, una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación la Caixa, llega este viernes 20 de marzo a Cornago con las escritoras Natalia Gómez Navarras y Tessa Avalon, que participan en 'Aprender leyendo'.

La sesión tendrá lugar en el Salón de usos múltiples a las 19,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Natalia Gómez Navajas (Logroño, 1970) escribe novela negra y ha publicado los siguientes libros: Tras el objetivo, Buzali. El origen. El mago y la daga, Aras de Venganza, La fiscal y El testamento de los pasos perdidos.

Tessa Avalon, por su parte, también es riojana. En el año 2024 publicó su primera novela, Dual: de la oscuridad a la luz. A continuación, llegó Hope.

En esta quinta edición el programa Aprender llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.