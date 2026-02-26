El programa EmprendeRioja reconoce el proyecto empresarial Nutracell Life SL., ubicado en Logroño - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa EmprendeRioja reconoce el proyecto empresarial Nutracell Life SL, ubicado en Logroño. Así, el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, acompañado por el técnico del Departamento de Creación de Empresas de la FER, Marcelo Ramírez, ha entregado este jueves el reconocimiento a este proyecto, iniciado en 2024 por Miguel Ducrós en la capital riojana.

Pérez Echeguren ha destacado "la apuesta de esta empresa por la innovación, el desarrollo sostenible y la generación de valor en un ámbito tan fundamental como la salud y la nutrición, contribuyendo además a enriquecer el tejido empresarial y económico de La Rioja".

Nutracell aborda las patologías crónicas desde una perspectiva integral, apoyada en la fisiología real de cada persona.

Utiliza la calorimetría indirecta como herramienta clave para entender el funcionamiento del metabolismo y esa información permite diseñar estrategias nutricionales y terapéuticas altamente personalizadas, actuando directamente sobre los mecanismos que sostienen la inflamación persistente y el deterioro funcional.

Sobre esta base metabólica individualizada, la empresa integra tecnologías avanzadas como la tecnología MULMI, la cámara hiperbárica (HBO) y la hipoxia intermitente, con el objetivo de intervenir a nivel celular y mitocondrial.

La tecnología MULMI mejora la microcirculación, el drenaje y el entorno tisular inflamado, siendo un gran aliado en patologías como el lipedema y el linfedema; la oxigenoterapia hiperbárica optimiza la disponibilidad de oxígeno, resultando clave en la recuperación de tejidos, la cicatrización y los procesos que cursan con dolor; y la hipoxia intermitente estimula de forma directa la función mitocondrial y la bioenergética celular.

El resultado es un enfoque terapéutico que no se limita a aliviar síntomas, sino que busca restaurar la capacidad de producción energética del organismo, eje central en muchas enfermedades crónicas asociadas a inflamación, dolor y daño mitocondrial.

Pérez Echeguren ha incidido en que, desde sus inicios, Nutracell "ha desarrollado acciones enfocadas a la investigación, el desarrollo y la mejora de sus procesos productivos, reforzando su compromiso con la calidad, la seguridad y la eficacia de sus productos nutracéuticos".

Esto ha agilizado los plazos hacia "la modernización tecnológica, la optimización de recursos y la consolidación de su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales".

El Gobierno de La Rioja impulsó el programa EmprendeRioja en febrero de 2024 con la meta de convertir a La Rioja en la mejor región para emprender y consolidar una empresa, en cualquiera de sus municipios y adaptándose a sus necesidades concretas".

En este contexto, ha recordado Pérez Echeguren que "iniciativas como el Emprendedor del Mes ponen en valor la figura clave del emprendedor".

En el marco de EmprendeRioja, la ADER ofrece un asesoramiento individualizado a las personas que quieran emprender en esta Comunidad Autónoma o que hayan comenzado ya su actividad, y también impulsa jornadas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas vinculadas al emprendimiento.