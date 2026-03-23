El programa de Nutrición y Dietética de AP atiende 600 consultas y 1.200 intervenciones en su primer año de vida

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, se ha reunido este lunes con el equipo de expertos de este programa, responsables del SERIS y de Fundación Rioja Salud - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 600 consultas y 1.200 intervenciones, éste es el resultado del primer año del programa de nutrición y dietética implantado en la Atención Primaria de La Rioja que cuenta con cuatro profesionales que orientan a los pacientes en materia de alimentación, fomentan la adopción de hábitos saludables, contribuyen a mejorar su salud y ayudan a prevenir diversas patologías.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, se ha reunido este lunes con el equipo de expertos de este programa, responsables del SERIS y de Fundación Rioja Salud, para hacer balance de este primer año que, como ha indicado, "está siendo todo un éxito" porque "la alimentación nos afecta a todos".

Como ha reconocido María Martín, los profesionales que propusieron este programa "tenían razón" ya que se ha visto que esta nueva categoría profesional en Atención Primaria "era necesaria". Como ha defendido "somos lo que comemos, con lo cual, el hecho de comer bien y que nuestros hábitos sean saludables es fundamental".

Si, además, "te orienta un profesional, el paciente va con más seguridad y es mucho mejor para la salud", ha defendido.

EN LAS 20 ZONAS BÁSICAS DE SALUD

Estas cuatro profesionales que conforman el programa han recorrido durante este año las 20 zonas básicas de salud, trabajando en red y de forma multidisciplinar no solo con profesionales de Atención Primaria sino también con especialistas del hospital.

Además la consejera de Salud ha reconocido que este programa no atiende solo a personas con patologías sino que también ayuda a la prevención dando a conocer hábitos saludables e incluso evitar que aparezcan otras enfermedades.

"SOMOS LA ENVIDIA DE TODA ESPAÑA"

Por su parte, la coordinadora y endocrina del hospital San Pedro, María Jesús Chinchetru, ha asegurado que, gracias a este nuevo servicio, "somos la envidia de toda España porque esta categoría profesional solo existe en La Rioja".

En concreto, el médico de Atención Primaria, según el paciente cumpla unos criterios u otros, le derivan a este programa. "Sí que es verdad que son cuatro para cubrir toda La Rioja y nos encantaría fueran más pero lo que hacemos ahora es priorizar las patologías para llegar a la gente que lo necesite".

Para ello se establecen unos criterios, unas agendas específicas, rutas asistenciales y protocolos de actuación "para ser eficaces, rápidos y eficientes y que lleguemos a cuanta más gente mejor".

Entre sus actuaciones se encuentran las alergias alimentarias ya que "hay pacientes que no pueden comer nada y ellas adaptan su dieta". También llegan a pacientes celiacos "que necesitan que se les explique bien cómo es esa dieta que tienen que adaptar". También atienden a menores y a pacientes frágiles ya que, como ha defendido, "es muy importante que detectemos quienes tienen riesgo de desnutrición, quienes tienen disfagia... para adaptar su alimentación".

A ello se suman pacientes con insuficiencia renal o patologías digestivas "e incluso evitamos que se tengan que poner ciertos fármacos".

OBESIDAD Y SOBREPESO

Pero sobre todo atienden a personas con obesidad y sobrepeso con un protocolo concreto en el que hay también terapias grupales de obesidad y se cumplen los objetivos. "Están muy contentos", ha indicado. Todo ello, como ha explicado, también se trabaja en red con psicólogos, por ejemplo, para prestar una atención más individual.

Colaboran con otros servicios, como enfemería, con matronas... formando al resto de los profesionales en alimentación infantil, en determinados tratamientos que se hacen en déficit nutricional... realizan valoraciones morfofuncionales para ver la composición corporal de los pacientes y hacen, en definitiva, una educación nutricional.

SESIONES GRUPALES

En las sesiones grupales, ha indicado, se establecen diversas sesiones en las que se aborda la alimentación, la psicología, la obesidad y el sobrepeso y las modificaciones de conducta que hay que hacer para que sea exitoso el programa.

En otros intervienen los médicos de Atención Primaria explicando cómo el planteamiento global de un paciente obeso y también se habla del etiquetado nutricional.

Pero como ha defendido "también estamos abiertos a que otros profesionales nos informen de lo que necesiten y nosotros poder valorar, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria en qué medida podemos intervenir, ayudar y apoyar".

REFUERZO DE LA PRIMARIA CON NUEVOS PROGRAMAS

El programa de tratamiento y prevención de patologías asociadas a la dietética y nutrición se enmarca en la estrategia del Sistema Público de Salud de La Rioja para reforzar la Atención Primaria mediante la puesta en marcha de líneas de actuación orientadas a mejorar la prevención y la atención integral de la población.

En este contexto se incluye el Programa de Bienestar Emocional en Atención Primaria, cuyos resultados ya han evidenciado un descenso generalizado de los niveles de ansiedad y depresión en los pacientes.

Además, el Sistema Público de Salud de La Rioja ha desarrollado otras acciones innovadoras en este nivel asistencial, como el programa piloto en el que profesionales de farmacia incrementan la seguridad y efectividad de los medicamentos en pacientes pluripatológicos o la incorporación de nuevos profesionales para implantar y desarrollar el cribado de retinopatía diabética para personas con Diabetes Mellitus I y II.