El programa Paseos Saludables de Logroño oferta diez salidas entre los meses de octubre y diciembre

Archivo - Mujer atándose las zapatillas de deporte. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

LOGROÑO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La oferta de paseos saludables del Ayuntamiento de Logroño amplía la oferta de paseos saludables abiertos y accesibles para todo tipo de personas, con hasta 10 convocatorias entre octubre y diciembre.

La iniciativa, impulsada por el proyecto municipal Logroño Comunitario, persigue varios objetivos: mejorar el bienestar emocional y la convivencia, promover la actividad física y el contacto con los diferentes espacios de la ciudad con un mejor conocimiento de los mismos.

El paseo con el que se abrirá las convocatorias del último trimestre de 2025 se celebrará este martes, 14 de octubre, con salida desde el Centro de Salud Siete Infantes de Lara a partir de las 10,00 horas, referencia que se mantendrá para la totalidad de los recorridos.

Desde el mismo punto, y en la zona centro-sur de la ciudad se han programado otros dos recorridos los segundos martes de mes: los días 11 de noviembre y 9 de diciembre.

La siguiente zona en ponerse en marcha en el calendario del cuarto trimestre será la del Casco Antiguo, con un recorrido programado el 16 de octubre con salida desde el Centro de Salud de La Villanueva.

Desde este mismo emplazamiento, se han agendado otras dos convocatorias los terceros jueves de mes; es decir, los días 20 de noviembre y 18 de diciembre. El miércoles 22 de octubre se pondrán en marcha los recorridos organizados desde San José-Madre de Dios, con un paseo que saldrá del Centro de Salud Joaquín Elizalde.

Del mismo centro saldrá otro paseo que se desarrollará el miércoles 26 de noviembre.

La programación de recorrido se completará con los programados desde la zona oeste de la ciudad con salida en el Centro de Salud Gonzalo de Berceo.

El primero de ellos será el viernes 7 de noviembre y habrá otra convocatoria el viernes 5 de diciembre.

Los Paseos Saludables tienen una extensión de 5 kilómetros aproximadamente, y su duración máxima ronda las 2 horas (estiramientos finales incluidos). La hora de salida en todos los casos es las 10,00 h. de la mañana.

Otra peculiaridad de la convocatoria es que cada cita es guiada por una entidad del territorio en el que se desarrolla, para distribuir el esfuerzo y dar a conocer el trabajo del tejido social de los barrios.