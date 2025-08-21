Promostock llega al paseo del Mercadal del 5 al 7 de septiembre para dinamizar el comercio de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actividad en Calahorra continuará después de las fiestas patronales de agosto. Del 5 al 7 de septiembre el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y de las asociaciones de comerciantes de la ciudad organiza una nueva edición de la Feria de oportunidades Promostock en el paseo del Mercadal.

Un evento comercial para apoyar a los comerciantes calagurritanos, dinamizar el sector comercial local y atraer a compradores de Calahorra y de otros municipios cercanos a nuestra ciudad. Durante los 3 días de feria los 26 establecimientos comerciales participantes ofrecerán productos de stock de calidad con descuentos exclusivos.

Estarán representados diferentes sectores: moda, calzado, deporte, lencería, estética, artículos para bebés, menaje de cocina, alimentación, juguetes, artesanía y ferretería. "Es una excelente ocasión para conocer a nuestros comerciantes y descubrir todo lo que ofrecen, así como para apoyar al comercio que da vida a las calles de Calahorra y es un motor económico de la ciudad", ha valorado la concejala de Comercio, Raquel Moral.

Promostock podrá visitarse el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas y el domingo 7 de septiembre solo por la mañana, de 10,00 a 14,00 horas.

Esta feria comercial es una de las actividades incluidas en el Plan de dinamización del comercio local, que pone en marcha el Ayuntamiento de Calahorra con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad.