El proyecto NoPest busca alternativas al uso de pesticidas tradicionales mediante nuevos fungicidas contra el mildiu

Publicado 04/07/2019 12:03:38 CET

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo NoPest -en el que participan investigadores de la Universidad de La Rioja- desarrollará alternativas sostenibles al uso de pesticidas tradicionales contra enfermedades de los cultivos, principalmente del mildiu en vid y patata.

Iniciado en enero de 2019, el proyecto NoPest (Novel Pesticides for a Sustainable Agriculture) se encuadra en el programa 'Future and Emerging Technologies Open' (Horizon 2020) de la Unión Europea y cuenta con una financiación de más de tres millones de euros para sus cinco años de duración prevista.

En el consorcio internacional -que se ha reunido recientemente en la Universidad de La Rioja-participan además la Università degli Studi di Milano (Italia), encargada de la coordinación del proyecto; el Kungliga Tekniska Hoegskolan (Suecia), la Universite Paris-Sud (Francia) y la Bar Ilan University (Israel), junto a la empresa multinacional Sipcam Oxon.

El equipo internacional de científicos plantea el empleo de compuestos orgánicos que impidan el desarrollo de los hongos causantes de algunas de las principales enfermedades en agricultura, como el mildiu. Los nuevos fungicidas se obtendrán a partir de proteínas capaces de reconocer e interaccionar con moléculas diana específicas. En este caso, inhibirán la actuación de enzimas involucradas en la formación de la pared celular de los hongos, destruyéndolos.

Estos productos, diseñados y optimizados en laboratorio, sustituirían a los fitosanitarios tradicionales que se usan para combatir el mildiu (cobre y otros compuestos químicos), cuyo uso masivo provoca contaminación, toxicidad residual y efectos adversos en la salud humana. El proyecto contribuirá así a una agricultura más segura y respetuosa con el medio ambiente.

El catedrático de Viticultura de Precisión de la Universidad de La Rioja, Javier Tardáguila, destaca que 'los compuestos obtenidos se combinarán con herramientas de agricultura de precisión, diseñando tecnologías y herramientas innovadoras para monitorizar la incidencia de las enfermedades y asegurando el buen funcionamiento de esta nueva generación de productos fitosanitarios'.

Tardáguila coordina a los científicos de la Universidad de la Rioja que participan en el proyecto, pertenecientes al grupo de investigación Televitis (especializado en nuevas tecnologías y sensores no invasivos en viticultura), al Departamento de Ingeniería (expertos en evaluación de impacto ambiental) y al Departamento de Economía (responsables del análisis del impacto económico y social de los nuevos productos fitosanitarios).