PR+Riojan@s alerta de los "duros" reparos de la COTUR sobre Ramblasque y exige "explicaciones" al alcalde de Logroño

Archivo - Sector Ramblasque. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano (PR+Riojan@s) en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este martes la "ocultación deliberada" del dictamen emitido por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) que plantea "duros reparos técnicos y jurídicos" a la nueva modificación puntual del Plan General Municipal en el sector Ramblasque.

En rueda de prensa, el concejal regionalista ha considerado "muy grave que el equipo de Gobierno de Escobar esconda a la opinión pública las conclusiones de un documento que cuestiona el desarrollo urbanístico de este sector", y que ha calificado de "demoledor".

Para Antoñanzas, "la modificación de Ramblasque es la operación urbanística más importante planteada en Logroño al margen de la revisión del Plan General y el alcalde debe explicar con la máxima transparencia cómo se encuentra la situación real del proyecto y cómo va a afectar todo ello al futuro de la ciudad".

El portavoz regionalista ha recordado que esta modificación urbanística contempla la construcción de 2.300 viviendas, con edificios de hasta ocho alturas, de las que 900 serán de protección oficial. Un incremento del 30 al 40 por ciento del mínímo de VPO previsto en la zona que, como ha recordado, "se debió a una enmienda del Partido Riojano".

Ha asegurado que el informe -perceptivo, pero no vinculante- está en manos del Gobierno municipal desde hace tres meses, desde finales del pasado febrero en concreto, pero que "no se ha facilitado a los grupos municipales y a la opinión pública".

Por eso, ha lamentado que "Escobar oculta un dictamen que no deja en buen lugar su gestión y que lo único que ha hecho es generar un gran conflicto interno en el PP".

"Fue Cuca Gamarra quien paró este pelotazo y ahora el alcalde tiene que explicar por qué ha apostado por ir en contra del criterio de su partido, de lo que siempre había opinado el Partido Popular sobre el desarrollo de este sector", ha sentenciado.

INFORME DE LA COTUR

Antoñanzas ha destacado que el informe hace referencia a los precedentes judiciales relacionados con Ramblasque, después de que los tribunales anularan una modificación anterior del sector al considerar que debía abordarse no como una modificación puntual del Plan General, sino dentro de su revisión total.

"En 2008 ya se intentó modificar el planeamiento para pasar de unas 275 unifamiliares a más de 2.500 viviendas, y la operación terminó anulada por la Justicia. Y ahora, este dictamen vuelve a dar argumentos técnicos y jurídicos para judicializar de nuevo el expediente, al volverse a tramitar al margen de la revisión del Plan General", ha advertido.

Según el concejal, es precisamente este hecho en el que incide la Comisión de Urbanismo en su informe, al considerar que se incumplen los tres criterios que fija la legislación autonómica -en el artículo 103 de la LOTUR- para tramitarlo como una modificación puntual del Plan General.

En primer lugar, "por el aumento de la densidad urbanística", al pasar de unifamiliares a bloques de viviendas de hasta ocho alturas.

En segundo lugar, "por el cambio de modelo territorial que supone, ya que su desarrollo afectaría a más sectores".

Y, por último, "porque, si existe una necesidad urgente de VPO, esta debería abordarse de manera global en toda la ciudad y no centrarse en una única zona" como se ha hecho en este caso.

Además, Antoñanzas ha señalado que el órgano autonómico también advierte de la falta de estudios sobre las necesidades de infraestructuras, tráfico, saneamiento y servicios públicos derivadas del aumento de densidad y edificabilidad previsto.

"Hay cuestiones tan importantes que no se analizan como el impacto del tráfico en el nuevo vial de avenida de la Sierra o los costes que va a tener la administración derivados de la implantación de los nuevos equipamientos para dar servicio a 8.000 vecinos", ha asegurado.

A ello ha sumado que "la COTUR entiende que una modificación de esta magnitud debe contemplar dotaciones como colegios, institutos, centros de salud o centros sociales y deportivos, que ni tan siquiera aparecen contempladas".

Para Antoñanzas, "el Gobierno de Conrado Escobar ha vuelto a tropezar con la misma piedra, pese a las advertencias del Partido Riojano", en las que el edil regionalista ha abogado "porque se cumpla la ley".

"Seguir adelante sin tener en cuenta los informes la COTUR ni las sentencias judiciales sería una gran irresponsabilidad política. Lo que está claro es que estamos ante una nueva discrepancia entre el Gobierno de Capellán y el de Escobar", ha finalizado.