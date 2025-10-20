PSOE acusa a Escobar de "no decir nada sobre el futuro" y presentar "anuncios vacíos o que tardarán en ejecutarse"

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha acusado al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, de "no decir nada sobre el futuro" de la ciudad, ni "sobre la pérdida de los fondos europeos, o sobre el agujero de las cuentas". "Ha presentado anuncios vacíos o que tardarán años en ejecutarse", ha apostillado.

Alonso ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación tras la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que ha protagonizado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar. Un discurso, por espacio de hora y media, en el que para el portavoz socialista "no ha dicho absolutamente nada", así como que "no ha servido para terminar de explicar por qué se han perdido 7,6 millones de euros en fondos europeos, en cuestiones tan importantes como la movilidad, en cuestiones tan importantes como el comercio".

Ha señalado que "hora y media también para incluso sacar pecho de actuaciones en la calle Sagasta o en la calle Duquesa de la Victoria, o hablarnos de actuaciones en la calle San Antón, donde, repito, se han perdido millones de euros".

Alonso ha indicado que ha sido "una hora y media de discurso del alcalde Conrado Escobar, donde tampoco ha dicho que este ayuntamiento ha presentado un presupuesto en 2025 con un agujero, con un boquete, con más gastos que ingresos, de 8 millones de euros y que ya se están realizando importantes recortes".

El portavoz del PSOE ha criticado que en la intervención de Escobar "no ha dicho por qué Logroño no está interesado en una convocatoria de ayudas donde mil ayuntamientos medianos y grandes de este país sí que están interesados". "Y hora y media de discurso de Conrado Escobar, donde tampoco ha aclarado por qué, teniendo mayoría absoluta, su equipo de gobierno no saca adelante importantes reformas, importantes cambios en las ordenanzas que afectan a los ruidos, a las terrazas y a lo que verdaderamente preocupa a los logroñeses y logroñesas", ha añadido, para asegurar que "directamente no ha dicho nada sobre el futuro de Logroño".

"De nuevo volvemos a escuchar referencias al año 2050, cuando no se aterriza en el año 2025, ni en el 25, ni en el 26, ni en el 27, porque repito, esa convocatoria de ayudas que se ha rechazado hablaba de esos proyectos y fijaba una hoja de ruta que debía tener esta ciudad para esos años". Por lo tanto, ha concluido, "anuncios de nuevo vacíos o anuncios que van a tardar muchos años en ejecutarse".