El PSOE acusa a Escobar de "vetar" sus propuestas para abaratar el alquiler y avanzar hacia una "fiscalidad justa"

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LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este domingo el "rodillo y la nula voluntad de diálogo" del Equipo de Gobierno de Conrado Escobar tras rechazar en bloque el paquete de once enmiendas a las Ordenanzas Fiscales 2027 presentado por el PSOE.Unas propuestas diseñadas para "utilizar la fiscalidad municipal como una herramienta de justicia social, sostenibilidad y desarrollo económico".

El portavoz socialista, Iván Reinares, ha lamentado que el Partido Popular utilizara en la reciente Comisión Informativa una "barrera de excusas burocráticas para evitar resolver el problema de fondo".

Y es que, "cuando ya no les quedaban excusas técnicas porque les ofrecimos corregir los textos en la propia comisión, confesaron la verdad: rechazaron las enmiendas porque somos de líneas políticas diferentes.

"Y tienen razón: su línea es maquillar una falsa bajada de impuestos mientras suben el recibo de la basura casi un 70 por ciento, y la nuestra es priorizar a las familias y la vivienda asequible frente a su afán puramente recaudatorio", han señalado.

El objetivo del PSOE era aprovechar las ordenanzas fiscales para "facilitar el acceso a la vivienda, incentivar las energías renovables, mejorar la accesibilidad de los edificios, apoyar a los autónomos y pequeños negocios y garantizar que las familias con menos recursos puedan disfrutar de los servicios públicos", ha explicado el portavoz socialista.

El Gobierno de Escobar ha rechazado aplicar un recargo en el IBI a las viviendas permanentemente desocupadas sin causa justificada, cuyo objetivo era "incentivar que las viviendas vacías se incorporen al mercado", así como una nueva tasa de 100 euros, más cinco euros por plaza, para financiar las inspecciones a viviendas turísticas, ha señalado Reinares.

RECHAZADA LA PROPUESTA PARA IMPULSAR EL ALQUILER ASEQUIBLE

Frente al castigo a la especulación inmobiliaria, el PP también ha vetado la mejora fiscal para los propietarios. Escobar "ha rechazado" la propuesta socialista de establecer una bonificación del 90 por ciento del IBI para los inmuebles cedidos a programas públicos de alquiler asequible, así como bonificaciones del 50 por ciento en el Impuesto de Obras (ICIO) para actuaciones de accesibilidad, rehabilitación y reformas destinadas a incorporar pisos al alquiler social.

En materia de transición ecológica, el PP ha bloqueado la iniciativa del PSOE para "eliminar el requisito de que el inmueble sea vivienda habitual" a la hora de bonificar el IBI por instalar placas solares, así como la propuesta de "elevar la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras" (ICIO) para estos sistemas renovables hasta el 95 por ciento, ha destacado el concejal.

El Grupo Socialista criticará este lunes en el Pleno que el PP haya cerrado la puerta a "incluir a hoteles y hostelería" entre los beneficiarios de bonificaciones en el IBI cuando sufren pérdidas por obras municipales de larga duración, y a mantener congelados los precios por la instalación de puestos en los mercados locales, ha afirmado Iván Reinares.

Asimismo, Reinares censurará el rechazo de Escobar a implementar bonificaciones de hasta el 75 por ciento en los precios públicos de actividades educativas y culturales para facilitar el acceso a las familias con menos recursos, incluidas las monoparentales.

También, "el PP ha llegado al extremo de volver a rechazar nuestra propuesta para que no se cobre el uso del piano en el auditorio municipal si el espacio se cede de forma gratuita para actos de interés general, como así venía siendo hasta que llegó Conrado Escobar", ha recordado el portavoz.

"Mañana en el Pleno quedarán retratados dos modelos. Nosotros hemos puesto sobre la mesa propuestas viables y legales para hacer de los impuestos no solo una herramienta para recaudar, sino también para reducir desigualdades, impulsar la sostenibilidad y mejorar la vida de la ciudadanía. El modelo del PP, por el contrario, es el del veto, la trampa contable y el sablazo fiscal por la puerta de atrás", ha concluido Iván Reinares.