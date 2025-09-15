El PSOE advierte de actos San Mateo "aún sin contratar" y responsabiliza a alcalde y a Sáinz de "caos" e "improvisación"

Archivo - Preparando una degustación en la Plaza del Mercado en las fiestas de San Mateo 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

Reinares cuantifica en "un 20%" del total los actos organizados por el Ayuntamiento y que, de este porcentaje, un 60% no tiene todavía contrato

LOGROÑO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este lunes de la existencia de actos de San Mateo "aún sin contratar" por parte municipal, cuando quedan apenas cinco días para el inicio de las fiestas, una situación de "caos" e "improvisación" de la que responsabiliza tanto al alcalde, Conrado Escobar, como al concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz.

Como ha asegurado este lunes en rueda de prensa el concejal socialista Iván Reinares, "Miguel Sainz ha instaurado el caos y la improvisación como normalidad en la gestión del Ayuntamiento". En este sentido, ha recordado que "hace un año dimos una rueda de prensa similar, y lo que vemos es que lo que denunciamos hace un año, este año es igual o peor, y se ha instaurado como una normalidad".

Y ha reseñado que "en el año 2024, gran parte de los contratos artísticos se realizaron dos días antes del Cohete, algunos de los que ya denunciamos incluso no se realizaron y tuvieron que irse a un contrato nulo de pleno derecho, como fueron los servicios auxiliares de apoyo a las fiestas". "Y hoy -ha lamentado-, a menos de una semana del cohete, la situación es la misma o peor".

Reinares ha destacado que "de los 370 actos previstos", el "68% los organizan las peñas, casas regionales, asociaciones vecinales y colectivos subvencionados", mientras que otro "12% corresponde a entidades no subvencionadas" y tan solo "el 20%" depende directamente del Ayuntamiento.

"Y de este 20% -ha añadido- un 15% lo organiza el personal municipal y un 25% está contratado. Pero, a día de hoy, de esa pequeña cantidad de actos que realiza el Ayuntamiento, el 60% de ese 20% siguen a día de hoy sin contratarse".

Por eso, Reinares ha lamentado que "ésta es la nueva normalidad del señor Sáinz, que el Ayuntamiento no llega a tiempo ni en lo que depende exclusivamente de él, y que las fiestas se sostienen gracias al esfuerzo de peñas y colectivos".

Entidades, ha añadido, "a las que, por cierto, luego no se les tienen en cuenta los preparativos y a las que se les abona muy tarde las subvenciones municipales de las que dependen para hacer todos los actos".

El concejal del PSOE ha señalado como "de especial gravedad" que todavía "siguen sin contratos" actos "tan queridos como los gigantes y cabezudos, los pasacalles, Gorgorito o Parrilla Rock". Pero, además, en sus palabras, "los conciertos de la DJ en el cohete, de Víctor Puri, Rock A, Puro Relajo o el Tributo a Sabina" están "sin contrato".

"Esta es la nueva normalidad del señor Sainz", ha aseverado Reinares, ya que "el Ayuntamiento no llega a tiempo ni en lo que depende exclusivamente de él" y "las fiestas se sostienen gracias al esfuerzo de las peñas y colectivos".

"EMPOBRECIMIENTO PROGRESIVO" DE SAN MATEO

Asimismo, el edil ha advertido del "empobrecimiento progresivo de las fiestas" en los dos años que las lleva organizando de forma completa el PP de Escobar.

Y es que "se ha perdido el Espacio Peñas, un símbolo de participación y convivencia; el Tragantúa, que el año pasado tuvo críticas y que este año ni aparece en el programa; se abandonó la iniciativa KM0, que daba oportunidades a los grupos musicales riojanos; y se han reducido a tres días los fuegos artificiales eliminando también el espectáculo de drones".

Además, ha verbalizado Reinares, "se ha perdido todo lo relacionado con el rap y las músicas urbanas", dejando a la juventud "sin espacio propio", o el hecho de que "incluso poner en actos en el programa fiestas a entidades o personas sin el conocimiento de que van a realizar ese acto".

Por ello, ha afirmado que "todo esto tiene que tener unas responsabilidades políticas". "Por segundo año consecutivo Logroño, como digo, se queda sin Espacio Peñas. Por segundo año consecutivo a las puertas de las fiestas reina la improvisación. Por segundo año consecutivo, el concejal Miguel Sainz se esconde detrás de excusas y culpa a terceros, incluidos a nosotros", ha criticado.

Y ha insistido en que "lo advertimos hace un año y lo confirmamos otra vez, Miguel Sáinz ha convertido el caos y la ausencia absoluta de gestión en normalidad y esa normalidad es insostenible para una ciudad como Logroño". Algo en lo que ha puesto como ejemplo la reunión del alcalde con las peñas, tras la que se abonó el 20% de las subvenciones debidas del año pasado y se han licitado las ayudas para este año.

"Logroño merece unas fiestas a la altura de su gente. Queremos recuperar el modelo público, participativo, seguro y plural, donde las peñas, las casas regionales, las asociaciones vecinales, los colectivos culturales sean protagonistas y no figurantes de última hora a los que no se les tienen en cuenta en los preparativos", ha asegurado Reinares.

A su juicio, "San Mateo debe volver a ser sinónimo de convivencia, de planificación y de orgullo de ciudad, no se puede vivir en el caos permanente que está provocando además una desafección por las fiestas por parte de la propia ciudadanía".

Después de todo esto, ha dicho el concejal socialista, "entendemos además que el señor Sáinz ya no es el único responsable, la máxima responsabilidad la tiene el alcalde, porque el señor Escobar es conocedor de esta falta de ideas y de gestión y a pesar de ello el alcalde lo intenta solucionar regando de dinero a las entidades".

"Toda la ciudadanía tiene claro que Conrado Escobar debe cesar inmediatamente al concejal Miguel Sáinz de su cargo y toda la ciudadanía se pregunta por qué no lo cesa. Nos preguntamos qué hay detrás de esa decisión que va en contra de cualquier atisbo de sentido común de seguir manteniendo a Miguel Sáinz. Nos preguntamos a qué tiene miedo Conrado Escobar para no cesarle", ha finalizado Reinares.