El PSOE afea la "inacción" de Capellán y le ofrece un Plan de 7 millones para proteger a los riojanos frente a la guerra

Archivo - Javier García, en la rueda de prensa - PSOE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha defendido las medidas de Pedro Sánchez para paliar los efectos de la guerra de Irán calificándolas como "el escudo social más importante de la UE" a la vez que ha exigido a Capellán que "tome ejemplo". Los socialistas le han propuesto al presidente riojano un plan de 7 millones de euros con mejoras para escolares, agricultores y ganaderos, transportistas y agentes comerciales.

García se ha referido a los "momentos tan complicados que vivimos debido a la guerra ilegal que Estados Unidos e Israel han desatado contra Irán, que debe terminar y ante la que estamos en contra".

Como ha lamentado, esta guerra "tiene consecuencias terribles, como la pérdida de vidas humanas y los refugiados, pero además tiene un impacto en la economía; también en la de La Rioja".

Por eso, García le ha pedido a Capellán "que actúe, y complemente las ayudas ya anunciadas por el Gobierno de España".

MEDIDAS EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO

El líder de los socialistas ha recordado que "se pueden tomar medidas en el ámbito autonómico tal y como se hizo en la pasada legislatura, cuando un Gobierno socialista movilizó 9 millones de euros para paliar las consecuencias de la guerra de Putin en Ucrania".

Javier García ha afirmado que el presidente del Ejecutivo regional tiene que dejar de esperar "a lo que haga el Gobierno central" que, además, "ya lo ha presentado" y debería "dialogar con empresarios, sindicatos y con los representantes de los grupos políticos".

Sería fundamental conseguir "una suerte de concertación social en la que todos juntos busquemos medidas para proteger a las familias riojanas y al tejido productivo", ha indicado.

COMEDOR ESCOLAR, TRANSPORTISTAS, AGRICULTORES Y AGENTES COMERCIALES

Pero, además, y como el PSOE es un partido "responsable y con vocación de gobernar" ya le ofrecen a Gonzalo Capellán medidas que movilizan 7 millones de euros y que tienen un impacto directo en la ciudadanía".

Así, en primer lugar, "proponemos la gratuidad del comedor escolar en abril, mayo y junio, algo que beneficiaría a 5.000 escolares y sus familias que se ahorrarían 2 millones de euros, lo que se cuantifica en unos 150 euros/mes con un solo descendiente".

En segundo lugar, "planteamos una ayuda directa a los 1.000 transportistas, a los 4.000 agricultores y ganaderos profesionales y a los 130 agentes comerciales colegiados, que supondría movilizar 4 millones de euros". Esta ayuda "se articularía a través de la ADER dentro del Plan estratégico de subvenciones y ayudaría a paliar las subidas de insumos, como el combustible, el gasóleo agrícola y los fertilizantes".

REBAJA DEL PRECIO DEL BILLETE Y DEL ABONO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Y, por último, "proponemos una rebaja del 50% durante los tres próximos meses del precio del billete y del abono del transporte público en todos los servicios de transporte metropolitano, interurbano y rural".

Aquí, "se beneficiarían los usuarios del transporte público en 500.000 viajes, y les supondría un ahorro de 1 millón de euros". También, "sería positivo que los ayuntamientos de Logroño, Haro y Calahorra contribuyeran en este sentido".

En definitiva, Javier García ha asegurado que Capellán "tiene que pasar del bienquedismo de titular, a la gestión y los hechos".

"Estamos en una coyuntura con una guerra que no sabemos cuánto va a durar y con consecuencias que ya estamos notando las familias y las empresas, y debemos pasar a la acción". Y "aquí está el PSOE para arrimar el hombro con medidas cuantificadas, factibles y que se pueden adoptar de manera rápida y efectiva", ha finalizado.