PSOE afirma que "constantes críticas vecinales" indican que "nunca antes las calles de Logroño habían estado tan sucias"

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista asegura que "nunca antes las calles de Logroño habían estado tan sucias y en un estado tan indecente", por lo que reclama a Conrado Escobar "que solucione ya la deplorable suciedad de nuestras calles", ya que "mantener las calles limpias no es solo una cuestión de higiene, sino también de imagen y de orgullo colectivo".

Así lo ha asegurado este jueves el concejal socialista Kilian Cruz-Dunne en una rueda de prensa convocada ante "las innumerables quejas" de los vecinos de Logroño en los medios de comunicación y en las Juntas de Distrito y que "no están siendo atendidas por Conrado Escobar", ha indicado.

El edil ha señalado que los vecinos "cada vez están más hartos de los orines y la suciedad general que encuentran día tras día en sus portales".

Además, en sus palabras, "da igual que hablemos del Casco Antiguo como de Cascajos o La Cava, de la zona Este u Oeste de Logroño, la estampa y las quejas son las mismas en todas las esquinas de nuestro espacio urbano", ha destacado.

Hasta ahora, ha recordado Cruz-Dunne, "la capital riojana siempre presumió del estado de pulcritud de sus calles, de sus aceras y de sus plazas", un estado de limpieza "que revertía en el comercio, en la hostelería, en hacer de Logroño una ciudad atractiva para quien la visitaba".

Pero ahora, ha lamentado el concejal del PSOE "podemos observar, día sí y otro también, bolsas acumuladas, suciedad y contenedores que parecen olvidados por el servicio de limpieza". Estamos ante una estampa "que se repite en demasía y que demuestra que en algunos rincones de Logroño la recogida brilla por su ausencia".

Entre las reclamaciones "que llevan meses realizando los vecinos de la capital riojana", ha citado "la falta de control de palomas urbanas que deriva en una creciente suciedad producida por sus excrementos", la "creciente plaga de cucarachas", la "falta de limpieza en las parcelas urbanas" o el estado de los suelos que se "están ennegreciendo por chicles, excrementos o por derrames de aceites producidos por el envejecimiento del parque automovilístico".

Por todo ello, el concejal socialista ha lamentado "que la situación general no es producida por una sucesión de hechos puntuales, sino el resultado de un descontrol en la gestión y organización del servicio de limpieza". Y es que, ha concluido, "no se puede permitir que, por falta de previsión, Logroño proyecte una sensación de abandono que espanta al vecindario y a los turistas que visitan nuestra ciudad".