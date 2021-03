El PSOE alaba su "estratregia urbanística sostenible" para Logroño frente a "modelo inmovilista y grandilocuente" del PP

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño considera que se está desarrollando por parte de su formación una "estrategia urbanística sostenible" en la ciudad, algo que alaban y que contraponen al "modelo inmovilista y de proyectos grandilocuentes" que caraterizaba al PP.

Como ha incidido en rueda de prensa el portavoz socialista en Logroño Iván Reinares, que ha rechazado las acusaciones de improvisación en este ámbito, "el PSOE tiene una estrategia urbanística sostenible clara para Logroño, que está basada en mejorar la vida de las personas, muy alejada del modelo inmovilista y grandilocuente que caracterizó la anterior etapa urbanística del Partido Popular".

Así, Reinares ha destacado que, pese a haber acumulado tantos años de retraso, "Logroño se ha sumado ya al modelo que impera en multitud de ciudades españolas y de todo el mundo, el que persigue un desarrollo urbano sostenible".

Ha asegurado, en este sentido, que "es obvio que se necesita mucha didáctica, porque los cambios que se llevan a cabo en las calles cuestan, sobre todo, después de ocho años de apatía que instaló el PP en la ciudad, pero ya comienzan a verse los resultados positivos".

Entre ellos, ha apuntado que "ganamos espacio para la ciudadanía, que es la principal beneficiada de nuestra estrategia, que, de hecho, está siendo reconocida y valorada hasta por instituciones como la Dirección General de Tráfico o el Ministerio de Transportes, que propuso a Logroño como ciudad ejemplo de la Agenda Urbana 2030".

"Lo hemos dicho desde el principio, el PSOE llegó a Logroño en 2019 para trabajar, para hacer y no para vender, como en la anterior etapa", ha explicado el portavoz socialista, quien ha añadido que "también dijimos que nuestras políticas, en todos los ámbitos, ponen a las personas en el centro".

De ahí que "la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible haya optado por un modelo que invierte la pirámide de movilidad, que da prioridad al peatón sobre el vehículo, que gana espacios públicos para el disfrute de los vecinos y vecinas, que crea más parques y zonas verdes, que disminuye el ruido y la contaminación y que, en definitiva, cree en una idea de justicia del espacio público; estas son las líneas marcadas del trabajo que llevamos haciendo en los últimos 21 meses en nuestra ciudad".

Además, en palabras del portavoz municipal socialista, esta estrategia de transformación profunda del modelo de ciudad "es profundamente meditada y se está llevando a cabo a un ritmo ágil y constante".

En este punto, Iván Reinares ha hecho un exhaustivo repaso por las múltiples actuaciones que se están llevando a cabo en Logroño "para invertir la pirámide de movilidad y para el impulso de una movilidad urbana sostenible, segura y saludable que protege a los más vulnerables, peatones y ciclistas, principalmente".

En concreto, ha reseñado "actuaciones en entornos escolares (se han pacificado 20 este año, con urbanismo táctico y obra civil), con la puesta en marcha de acciones que estaban incluidas en el PMUS desde 2013 ante la incapacidad del PP, con la puesta en marcha del primer carril bus, con ampliaciones de aceras y estrechamiento de pasos peatonales, con la licitación de actuaciones en 16 pasos peatonales de la ciudad".

También ha incidido en que se ha actuado "con la puesta en marcha del primer eje ciclista que unirá el barrio de Los Lirios con El Cubo, con la estrategia 'Logroño Calles Abiertas', con la puesta en marcha del 'metrominuto escolar', la adaptación de las calles de Logroño a Calles 30, entre otras, y todo ello en estrecha colaboración con la Dirección General de Tráfico".

"Estamos convencidos de que uno de los retos más importantes que se plantea ahora mismo en las ciudades es el desarrollo urbano sostenible, para seguir contribuyendo al progreso, pero sin olvidar la triple dimensión de la sostenibilidad: económica, social y ambiental", ha recordado Reinares.

A su juicio, "el PSOE tiene un claro compromiso con todos estos valores, tanto en el ámbito estatal como en el regional y local, y lo reflejamos en unos programas electorales que seguimos a rajatabla desde nuestra llegada: respeto del medio ambiente, eficiencia energética, mejora de la calidad de vida, prestación de mejores servicios a la ciudadanía, mayor cohesión social, etc... "

Además, "todo ello perfectamente alineado con las Directivas de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas", ha indicado el portavoz socialista, quien ha destacado que "lo verdaderamente extraño es que todo esto no se hubiera planteado antes en nuestra ciudad y que, encima, el Partido Popular lo esté criticando ahora".

En este sentido, ha explicado que "el modelo urbanístico que se está siguiendo en Logroño está preocupado y ocupado en lograr un mejor reparto del espacio público y lo demuestra cada día".

No en vano, "el coche ocupa el 60% del espacio en las ciudades y eso no es concebible; hay que favorecer y potenciar otro tipo de movilidad más sostenible, el transporte público, la bicicleta o, simplemente, mejorar las calles para el disfrute del peatón y eso es lo que estamos haciendo".

"Somos conscientes de que al Partido Popular, defensor a ultranza del coche y de la doble fila, este modelo les asusta y les irrita profundamente", ha explicado Reinares, quien ha dejado patente que "ellos son los defensores de un modelo urbanístico que, en los últimos años se ha caracterizado por la desidia, por el dejar de hacer para no molestar a nadie, por paralizar los proyectos y, cuando en algún caso finalizaron alguno, lo hicieron de forma grandilocuente, con proyectos megalómanos que fueron auténticos despropósitos".

Como ejemplo, ha puesto "la remodelación de la Gran Vía, que sufrió hasta siete reformas en cinco años, con unos sobrecostes de más de 7 millones de euros, por no hablar de la reforma de la plaza Primero de Mayo y sus múltiples defectos, o del Centro de la Cultura del Rioja, cerrado al año de su inauguración".

Por todo ello, "creemos que el PP no es el partido más indicado para venir a dar lecciones de urbanismo en Logroño, dados los precedentes que tenemos muy recientes, no quieren que nada cambie, para que no dejemos en evidencia su apatía y dejadez durante tantos y tantos años", ha incidido Reinares, para quien "es vergonzoso que vengan ahora a hablar de despilfarro".

El portavoz socialista ha asegurado que "el Partido Socialista apuesta por otra estrategia para Logroño, por un modelo urbanístico basado en 'supermanzanas', como las que ya se han iniciado en algunas zonas de la ciudad".

"Áreas -ha dicho- formadas por varias manzanas donde el peatón es el protagonista, donde las áreas exteriores concentran automóviles, autobuses, bicicletas, pero en las interiores se libera el espacio para el uso público". En este sentido, "ya vemos los grandes ejemplos de ciudades españolas como Vitoria, Barcelona, Málaga o Pontevedra, que nos llevan ventaja en este sentido".

Por último, el portavoz del Grupo Socialista ha subrayado que "el modelo que hemos implantado en Logroño se caracteriza por la transparencia y la participación, por la consulta y por el diálogo con los vecinos, mientras que el anterior, el del PP, ha estado definido por la opacidad, por la escasa información y por la complejidad para entorpecer la participación de la ciudadanía".