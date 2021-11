PSOE alaba "el momento de explosión cultural" en Logroño "gracias a la iniciativa directa e indirecta del Ayuntamiento"

LOGROÑO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha subrayado este viernes que la ciudad "está viviendo un momento de gran explosión cultural gracias a la iniciativa, directa e indirecta, del propio Ayuntamiento, que está ofreciendo importantes apoyos a la industria cultural".

No en vano, ha recordado, "la promoción de la cultura en Logroño es una de las grandes prioridades del Partido Socialista, porque siempre la hemos considerado como un instrumento de transformación social, pero también de desarrollo económico de la ciudad".

Para el Partido Socialista, "la promoción cultural es un valor esencial, un recurso imprescindible en la política, porque la cultura es clave en el desarrollo sostenible y en la forma de asegurar el éxito del cambio social, porque también crea puentes entre las personas, porque genera paz y, por qué no decirlo, también es un agente económico significativo".

Reinares ha considerado que Logroño es, ahora mismo, "un referente nacional de la narrativa con el festival 'Cuéntalo', pero también lo es de la cultura y el arte joven, con 'Artefacto', como también lo acaba de ser recientemente con otras iniciativas como la Semana de Música Antigua o de actividades apoyadas por el Ayuntamiento, como 'Concéntrico', 'Lovisual' o 'Sculto'.

"Estamos convencidos de que Logroño está de moda, de que vivimos un buen momento desde el punto de vista de que cada vez recibimos más visitas a nuestra ciudad y eso es algo muy evidente", ha reflejado.

Algo, ha asegurado en lo que "influyen en buena medida las inversiones gracias a las nuevas líneas de apoyo municipal para incrementar la colaboración público-privada en sectores como el turismo y la cultura, que se dan la mano y presentan una gran oferta lúdica y cultural para toda la ciudadanía, estamos consiguiendo que nuestra ciudad sea atractiva para nuestros vecinos y vecinas, pero también para quienes nos visitan".

El portavoz del Grupo Socialista ha recordado que precisamente la educación y la cultura están recogidos en uno de los grandes ejes programáticos que presentó el PSOE para Logroño, como es 'la Ciudad Bella'.

"Desde una perspectiva progresista siempre hemos entendido que se debe promocionar la cultura como valor social referencial, porque la cultura es herramienta fundamental como parte del cambio de modelo económico y social que la sociedad demanda, clave ante los desafíos que el futuro exige", ha explicado Reinares, para quien "el potencial de la cultura para transformar y desarrollar la ciudad es evidente cuando la diversidad cultural se promociona deliberadamente, como es el caso de Logroño ahora mismo".

"Pero debe serlo, además del punto de vista ético, también como elemento de mejora de la sociedad y de las personas que la integran, porque no debe despreciarse la capacidad de la cultura como motor de desarrollo para la ciudad", ha detallado el portavoz socialista.

Ha recordado que "la cultura genera más de siete millones de puestos de trabajo en Europa, más que todos los empleos de telecomunicaciones, automoción e industria química; es el tercer sector con más empleo directo en Europa; factura cada año 535.900 millones de euros... Estos datos nos indican que, aunque no lo parezca, la cultura forma una parte de la economía y así lo hemos entendido también desde nuestro partido en Logroño".

La apuesta y el fomento de la política cultural en la actual legislatura "se refleja con hechos, reforzando un área que estaba bastante desatendida, por no decir olvidada, por parte de anteriores gobiernos populares". De este modo, en el área de Cultura, "en 2020 ya hubo un incremento presupuestario del 18% respecto al anterior; y en 2021 las partidas se incrementaron incluso en otro medio millón de euros respecto a 2020".

Pero además de las iniciativas que el propio Ayuntamiento desarrolla, a través de sus principales centros dinamizadores como son la Casa de las Ciencias, la Biblioteca Rafael Azcona, el Teatro Bretón, la Gota de Leche, la Sala Amós Salvador o los nuevos puntos de lectura de La Rosaleda o La Pajarera.

"La actividad cultural -ha añadido- se ha multiplicado en otros focos de ámbito privado, gracias al presupuesto municipal puesto a disposición de las convocatorias de ayudas para proyectos culturales, que están enriqueciendo la programación cultural de la ciudad y estimulando el tejido y la industria cultural local, otro gran acierto de la concejalía liderada por Carmen Urquía".

En este sentido, el portavoz socialista ha resaltado que "hasta nuestra llegada apenas había apoyos al ámbito cultural y eso ha cambiado radicalmente porque, como he explicado, tenemos claro que hay que promover la cultura, la creatividad, el arte o la libertad de pensamiento y de expresión".

Además, "queda demostrado que el Partido Socialista ha sido, es y será sensible con las empresas culturales de Logroño para otorgarles facilidades y ayudas en una complicada situación de pandemia, no sólo mediante apoyos económicos para desarrollar proyectos, sino también llevando la cultura a la calle, a las plazas y parques de la ciudad cuando la situación no hacía posible organizar espectáculos en espacios cerrados, e incluso en San Mateo, cuando no ha sido posible celebrarlo con normalidad, hemos multiplicado los eventos culturales para el disfrute de los vecinos y vecinas".

Reinares ha añadido que "así hemos ayudado a las empresas culturales, pero también hemos hecho que la ciudadanía, independientemente de su edad, pudiese seguir disfrutando de la cultura".

También se han incrementado en un 50% los apoyos económicos al proyecto Cultural Rioja, donde se integra la Sala Amós Salvador; se han multiplicado las actividades y programación de la Biblioteca Rafael Azcona, "que se ha convertido en un punto neurálgico para la promoción de la lectura y de la cultura desde las edades más tempranas", ha indicado Reinares.

Asimismo, el Teatro Bretón ha podido rescatar en cuanto ha sido posible aquellos espectáculos y representaciones que no pudieron realizarse por culpa de la pandemia; se han abierto nuevos puntos de lectura en El Espolón, el Parque del Carmen y en Las Norias, en época estival.

A ello ha sumado que "se ha mejorado la presencia y visibilidad de la Casa de las Ciencias, no solo en la propia sede, sino también acercando la ciencia y la cultura a la ciudadanía con actividades en el centro de la ciudad; y también la iniciativa privada ha multiplicado la oferta cultural con eventos apoyados gracias a las ayudas del Ayuntamiento".

En definitiva, "apoyamos la cultura por convicción, por principios políticos y humanos, porque estamos convencidos de que la música, el teatro, el cine o la poesía, por poner algunos ejemplos, ofrecen espacios de libertad para un abordaje crítico de los problemas sociales y, a menudo, incluso formulan propuestas directas para mejorar la sociedad en que vivimos", ha dicho el portavoz.

"La cultura nos hace mejores, más abiertos, críticos y tolerantes, por eso y por otras muchas razones es una de nuestras prioridades; queremos que la cultura sea accesible para cada persona; queremos que esto sea evidente en la ciudad", ha concluido Iván Reinares.