El PSOE alerta que la "mala gestión" de la Fundación para la Transformación "podría hacer perder a La Rioja 4 millones"

El diputado del PSOE, Miguel González de Legarra, en comparecencia de prensa - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE, Miguel González de Legarra, ha alertado hoy de que "la nefasta gestión que el Gobierno de Capellán está realizando con la Fundación para la Transformación de La Rioja podría derivar en la pérdida de casi 4 millones de euros de fondos europeos".

El parlamentario socialista ha explicado que esta Fundación "ha licitado la organización de un evento, por un importe total de 3.882.499,93 euros". Este contrato "incluye los trabajos necesarios para el diseño, producción y ejecución de un proyecto de tres días que incluye el Congreso Mundial de Tecnologías del Lenguaje e Inteligencia Artificial en español, la Feria Internacional sobre Emprendimiento en el área de Inteligencia Artificial en español y el espacio de experiencias denominado Jardín de la Lengua".

González de Legarra ha asegurado que "hablamos de una licitación de casi cuatro millones de euros para un evento de tres días, una cifra bastante elevada". Pero lo verdaderamente grave "es que la razón por la que es caro se debe a que los responsables de la Fundación no han hecho su trabajo". Y es que este proyecto "nació bajo el Ejecutivo de Concha Andreu y está vinculado a un convenio firmado en el año 2023".

El diputado socialista ha criticado que "tras tres años de indolencia y sin hacer absolutamente nada más allá de elevarse el sueldo de manera ilegal, ahora han tenido que licitar el contrato deprisa y corriendo". Y el problema "es que no hay margen real para su ejecución, puesto que todos los proyectos tienen que estar ejecutados y justificados a fecha 30 de junio de 2026". Es decir, "es prácticamente imposible ejecutar este contrato correctamente ya que la ejecución de fondos Next Generation exigen control, trazabilidad y un cumplimiento estricto". Y con esta gestión, "ese cumplimiento está claramente en serio peligro". Lo que está en riesgo es que La Rioja "tenga que devolver, una vez más, casi cuatro millones de euros por la incompetencia de quienes tenían la responsabilidad de gestionarlos".

El diputado socialista ha expresado sus dudas sobre la validez de este proyecto porque según el Reglamento de Ejecución de la Comisión Europea, en el caso de contratos de un valor igual o superior a 60.000 euros, "es obligatorio crear un comité de evaluación para valorar las ofertas, un comité que tiene que estar formado por un número impar de miembros".

Además, la Ley de Contratos del Sector Público establece también que para la valoración de criterios sujetos a juicio de valor en una licitación pública "se debe formar un comité de expertos con un mínimo de tres miembros que, además, no pueden estar adscritos al órgano proponente del contrato". Y lo que nos encontramos, ha dicho González de Legarra, es que en el acta de valoración "no solo no aparece la composición del comité, sino que, a tenor de su contenido, parece que la única persona que ha realizado la valoración de las propuestas presentadas es, precisamente, la secretaria de dirección de la Fundación y responsable de eventos". Es decir, "no solo no se cumple el requisito establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, sino que ni siquiera se cumplen los requisitos exigidos por la norma de la Unión Europea". González de Legarra ha dicho que "estamos nuevamente ante un problema de gestión".

El diputado socialista ha criticado "la incapacidad para gestionar los recursos públicos de un Gobierno que no planifica, que llega tarde y cuando llega, gasta más para intentar taparlo".