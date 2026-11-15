El PSOE alerta del "paso atrás" en los derechos de las víctimas del franquismo con PP y Vox

Candidatos socialistas en La Barranca - PSOE

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos al Congreso de los diputados por el PSOE de La Rioja, Raúl Díaz, ha alertado hoy del "paso atrás" que supondría en los derechos de las víctimas del franquismo el "ticket electoral de Partido Popular y Vox".

Díaz se ha desplazado, en la mañana de hoy, al Cementerio Civil de La Barranca junto a dirigentes socialistas y la candidata al Senado Concha Andreu, poniendo el acento en el "compromiso rotundo con la Ley de Memoria Democrática" del PSOE.

En este terreno, ha continuado Díaz, "tampoco podemos permitir retroceder". Y es que "el ticket electoral del PP y Vox ya han avanzado que derogarán esta norma", ha señalado.

Esto, ha dicho, "supondría un paso atrás en los derechos de las víctimas del franquismo y abandonar a las familias que buscan a sus desaparecidos en fosas comunes y cunetas porque se paralizarían las exhumaciones como responsabilidad de Estado".

Díaz ha hablado también de la deriva de la derecha en esta materia, ya que "al PP le costó llegar a una declaración institucional del franquismo, pero lo hizo en el Congreso en el año 2002".

Desde ahí, el candidato socialista ha informado que "todo ha ido para abajo en el PP, desde la inaplicación de la ley de memoria de Rajoy, hasta las derogaciones autonómicas de los gobiernos PP-VOX".

Díaz ha recordado que "absolutamente ninguna asociación memorialista ha exigido venganza, sino tan sólo reparación y poder encontrar a sus familiares para darles un digno descanso".

Por esa razón, ha dicho: "Continuaremos aplicando la memoria democrática como una obligación del Estado de cerrar esas heridas que siguen abiertas y lo seguirán estando mientras queden desaparecidos en cunetas y fosas comunes".

Por ello, ha apostado por "dejar de categorizar las víctimas y ponerlas en el centro de la actividad política: porque respetar a las víctimas del franquismo, igual que a las del terrorismo, dice mucho del país que somos y la sociedad que queremos".

Díaz ha destacado también la importancia que tiene que la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática "haya incoado el procedimiento para la declaración de La Barranca como Lugar de Memoria Democrática".

Estamos, ha dicho el candidato, "ante una magnífica noticia que reconoce el valor y la importancia este espacio". Frente a los ataques de la ultraderecha, "nosotros vamos a preservar este espacio".

En La Rioja, Raúl Díaz y Concha Andreu han añadido que la ciudadanía progresista "tiene que concentrar el voto progresista en el PSOE, pero también la de todos aquellos que sin ser de izquierdas no quieren que la dignidad entre españoles no se convierta en olvido, odio y frustración".

Finalmente, ambos candidatos han recordado que durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez "se ha demostrado el compromiso del PSOE con la dignificación de la democracia con hechos como con las exhumaciones de Franco, Primo de Rivera o Quipo de Llano y la recuperación de la posesión del Pazo de Meirás".