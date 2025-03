PSOE apoya cambios en paradas taxis en el San Pedro, CARPA o Espolón y pide a Gobierno local que "atienda al sector"

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha mostrado este martes su apoyo a una serie de cambios propuestos por el colectivo de taxistas, especialmente los relacionados con las paradas en el Hospital San Pedro, el CARPA y El Espolón, al tiempo que ha reclamado al Gobierno local que "atienda debidamente" a estas peticiones planteadas por el sector.

En rueda de prensa, el portavoz socialista Luis Alonso ha recordado que los taxistas "llevan tiempo solicitando al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño distintas peticiones con el fin de mejorar la prestación del servicio", reivindicaciones que ha solicitado que se atiendan, ya que son cuestiones razonables".

Así, ha señalado que el sector del taxi "está pidiendo mejoras en la información de la página web municipal, que está sin actualizar desde hace tiempo".

Se trata, por ejemplo, de "actualizar información sobre paradas", citando ejemplos como los de la calle Clavijo "que no aparece cuando existe desde hace año y medio", el cambio de denominación de la de Pío XII "porque ahí ya no está la estación de autobuses" o "ubicar una en el CARPA, cuando no existe".

Otra de las demandas de los taxistas pasa por "estudiar junto con la Comunidad Autónoma el cambio de la parada de taxis del Hospital San Pedro", que se situaría en el lateral derecho, frente a la actual, para la que ahora "hay que atravesar la calle".

Una situación que se ve agravada "ya que la gran mayoría de los usuarios son personas con movilidad reducida que tienen que atravesar la calzada para coger el taxi". "Sería mejor ubicarla justo en la puerta de salida", ha dicho.

A ello Alonso ha sumado que "es necesario abordar la creación de una nueva parada de taxi en la entrada del CARPA", que se ubicaría en la calle Obispo Lepe, "con al menos espacio para tres vehículos". Una demanda, ha afirmado, "muy extendida".

Otra cuestión que plantea el sector, ha dicho, es el estudio por parte del Ayuntamiento "de la ampliación de la parada de auto-taxi en la intermodal de tren y autobús, trasladando la plaza de discapacitados a la salida de la estación de autobuses".

Desde el sector del taxi también, por último, ha recordado Alonso que "han trasladado propuestas de mejoras de seguridad en la parada de Muro de la Mata, trasladándola a Miguel Villanueva, a la vez que se instalan cámaras de vigilancia en la misma y se refuerza la presencia policial en determinadas horas".

"Son peticiones razonables, motivadas, que pedimos que se atiendan adecuadamente y a las que se dé respuesta, ya que solo tratan de mejorar el servicio de taxis en Logroño", ha concluido el portavoz municipal del PSOE.