El PSOE de Arnedo pide al PP que "si no tiene intención de sumar y colaborar con la localidad, se aparte"

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Arnedo ha pedido al portavoz del Grupo Municipal Popular en la localidad, Jesús Rubio, que "si no tiene la intención de sumar y colaborar para atraer inversiones necesarias para la ciudad, se haga a un lado y no influya negativamente en los intereses de la ciudad por intereses políticos o personales, ya que Arnedo debe estar por encima de cualquier sigla política o ambición particular".

El Partido Socialista de Arnedo ha mostrado "su sorpresa" ante las declaraciones realizadas por el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Arnedo, Jesús Rubio, en referencia al dossier de peticiones que el equipo de Gobierno Municipal ha remitido al presidente del Gobierno de La Rioja.

Un documento, en el que se señalan 35 actuaciones en las que, a criterio del Ejecutivo municipal, y con el apoyo de todos los grupos representados en el consistorio, a excepción del Partido Popular, "sería prioritario trabajar a lo largo de esta legislatura".

Jesús Rubio, que se mostró favorable a la gran mayoría de las actuaciones contenidas en el dossier, aunque rehusó suscribir el mismo, ha tachado a este documento "de fantasioso e irrealizable" y ha declarado que se trata de propuestas que "no son necesarias" para la ciudad.

Para el PSOE de Arnedo es algo "inaudito" que el principal grupo de la oposición critique al alcalde y al Gobierno Municipal "por pedir para su ciudad" y refleja "claramente" el posicionamiento del portavoz popular, "más preocupado de no molestar demasiado a su partido en Logroño que de reclamar inversiones para la ciudad".

Según explican los socialistas, Rubio "ha tachado de innecesario comenzar a trabajar en la ampliación del Polígono La Maja, una actuación fundamental y compleja que requiere trabajar con tiempo y planificación, lo que da muestra de la visión cortoplacista del PP local, que parece creer que un parque empresarial se amplía simplemente mandando las máquinas a construirlo".