PSOE asegura que artículo 46 "no se ha aplicado nunca en La Rioja" y reta a PP a que saque documentos comisión bilateral

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha asegurado esta mañana que la compensación a la región por el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de la comunidad "no se ha aplicado nunca". De hecho, ha retado al PP a que muestre documentos de la reunión de la Comisión Bilateral entre las Administraciones central y regional, que es donde se fija las cuantías.

En comparecencia de prensa, Ocón ha señalado que "no se ha reunido nunca" esta Comisión, responsabilizando de ello al Ejecutivo regional que en sus 20 años de gobierno en la región no ha impulsado dichos encuentros.

El también portavoz adjunto de los socialistas riojanos ha acusado al PP de "tener la caradura de querer responsabilizarnos ahora de su no aplicación". En este punto, ha recordado que los 'populares' registraron en septiembre una Proposición No de Ley sobre financiación "en la que no incluyeron nada del artículo 46, y de la cofinanciación del Instituto Sagasta", y "justo un día antes del pleno - que se celebró el 11 de octubre', se autoenmienda para incluir ambos temas".

Además, Ocón ha indicado que la propuesta del PP se dirigía a que fuera el Gobierno central el que impulsase la aplicación del artículo, cuando "debe ser el Ejecutivo riojano" el que lo solicitase. Es por ello, que el PSOE optó por votar en contra, asimismo porque entienden que el dinero que venga de la puesta en marcha del artículo se debe dirigir a "políticas industriales y de innovación, ¡qué tanta falta le hacen a La Rioja!".

El secretario general de los socialistas riojanos ha recordado que el PP rechazó en las propuestas de resolución del primer Debate sobre el Estado de la Región de la actual legislatura, celebrado en septiembre de 2016, una del PSOE que reclamaba que "el Gobierno riojano estableciera el acuerdo bilateral que prevé el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja".

Por ello, ha señalado que el PP está actuando de forma "incoherente" y "mediocre", al tiempo que ha reclamado al Gobierno riojano explicaciones por el hecho de incluir una partida, "año tras año", en los presupuestos de la región, de unos 18 millones de euros, procedentes de la aplicación de este artículo, cuando "luego no se impulsa".