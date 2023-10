El PSOE califica el Gobierno de Capellán de "inacción, retroceso y atonía"

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha calificado el Gobierno de Gonzalo Capellán de "inacción, retroceso y atonía".

García, tras el resumen hecho por Capellán de sus primeros cien días de gobierno, ante el pleno del Parlamento de La Rioja, le ha dicho al jefe del Ejecutivo que "su no gestión está suponiendo una vuelta atrás, a una Rioja alejada de los retos que tenemos por delante".

Ha asegurado que el Ejecutivo "no ha tomado ni una sola medida que beneficie a la ciudadanía". De hecho, ha añadido el portavoz Socialista, "han tomado decisiones que benefician a los más privilegiados" en referencia a la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias que superen los 400.000 euros.

A esto, "se añade ahora el Impuesto de Patrimonio", ha dicho pidiendo que "abandone el populismo fiscal, que culminará con recortes".

Para García, "un buen Gobierno no inaugura el parlamento con la derogación de la Ley de bienestar animal y no renuncia al primer tramo de alta velocidad en La Rioja".

García ha aseverado que "un buen gobierno no privatiza la sanidad, no comienza el curso escolar anunciando la paulatina concertación del bachillerato y no elimina el nombre de Almudena Grandes de la biblioteca".

Un buen gobierno, ha continuado Javier García, "no renuncia a más de 20 millones de euros del estado para avanzar en la adquisición de suelo de SEPES y rebajar el precio del suelo a 35 euros/metro cuadrado".

El portavoz Socialista ha recordado a Capellán que "La Rioja que usted recibió, era una comunidad locomotora de la recuperación económica y social tras la pandemia, con datos de empleo, inversión privada, producción industrial y avance en proyectos de futuro envidiables".

García ha pedido al presidente que se ponga a trabajar y le ha tendido la mano para abordar juntos los retos de región. Eso retos, ha dicho el portavoz Socialista, pasan por "la gestión de los fondos europeos, preservar el pacto por las infraestructuras, generar un consenso en torno a la lucha contra la despoblación, priorizar el cumplimiento de la Ley de cadena alimentaria o defender los servicios públicos".