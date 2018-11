El PSOE considera "de máxima gravedad" que el Ayuntamiento de Alfaro permitiera la "exhibición ilegal" de una película

Publicado 31/10/2018 19:30:38 CET

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera "de máxima gravedad" que el equipo de Gobierno municipal de Alfaro "falte de forma negligente e irresponsable a su deber de vigilar la correcta gestión de los servicios por parte de las empresas que contrata" al asegurar que el Ayuntamiento de la localidad permitió la "exhibición ilegal de una película en la sala Florida".

Todo ello, explican, "pese a existir una comunicación alertando al respecto de la empresa distribuidora 'Universal Pictures'". En concreto, aclaran desde el PSOE, se trata de la película 'Campeones' que se proyectó el pasado 7 de octubre en la Sala Florida, gestionada por la empresa 'Eventos Lázaro', desde agosto de 2016.

El pasado 7 de octubre, primer día de proyección de cine de la temporada en la Sala Florida de Alfaro, se exhibió la exitosa película española, 'Campeones'.

"Dos días antes de esa proyección, el 5 de octubre, el Ayuntamiento de Alfaro recibía por vía telemática -a las 14,14 horas, según se desprende del registro de Entradas-, una comunicación de 'Universal Pictures International Spain S.L' alertando de que el encargado de la sala de cine no había pagado los correspondientes derechos de distribución de la película y, por tanto, no cumplía con los requisitos legales para llevar a cabo la exhibición de la película, indicando además, que de producirse en esas condiciones, la exhibición sería ilegal y deberían atenerse a las consecuencias correspondientes".

"No sería la primera vez, según ha podido saber el PSOE, que se produce esta circunstancia de todo punto irregular, y por la que la distribuidora 'Universal Pictures' ya habría iniciado los trámites legales oportunos".

En el pleno ordinario celebrado anoche en el Ayuntamiento, y preguntada sobre este asunto, la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, "aseguraba desconocer ese comunicado, al mismo tiempo que reconocía que se le han abierto varios expedientes al adjudicatario de la Sala Florida por su mala gestión".

Desde el PSOE, indican, "nos parece de una enorme gravedad que el equipo de Gobierno municipal esté permitiendo la exhibición ilegal de películas en la Sala Florida puesto que, en último término, el Ayuntamiento es el responsable principal de la correcta prestación de este servicio, y debe cumplir todos los requisitos legales pertinentes como se le presupone a cualquier administración pública".

"Más grave, si cabe, resulta la inverosímil versión de la alcaldesa señalando no conocer un comunicado que llegó el viernes, dos días antes de la proyección del film, y que nos lleva a pensar que; o bien no se entera de nada, lo que sería muy preocupantes especialmente en un caso como éste, o lo que sería todavía peor; que lo conocía, pero no hizo nada para evitar que se la película se proyectara ilegalmente".

Desde el PSOE "no damos credibilidad a las palabras de Preciado, menos si tenemos en cuenta que las presuntas irregularidades en la gestión de la Sala Florida, así como en la cafetería del polideportivo, casualmente gestionada por la misma persona, son más que evidentes para todos los usuarios, tanto de uno como de otro servicio".

"Tampoco pasan desapercibidos los flagrantes incumplimientos de los pliegos de contratación por parte del adjudicatario, y todo esto bajo la mirada cómplice de un equipo de Gobierno negligente e irresponsable que no cumple con su deber de vigilar y supervisar el correcto cumplimiento de los contratos, y la correcta prestación de los servicios que adjudica a empresas externas", indican desde el PSOE.

Los socialistas "exigimos a la alcaldesa, Yolanda Preciado, que de desprenderse consecuencias legales derivadas de este y otros asuntos judicializados por culpa de la inacción del Gobierno municipal, sea ella quien sufrague con el dinero de su bolsillo el gasto de los abogados y de las posibles sanciones que puedan producirse, en vez de hacerlo con el dinero de todos los alfareños que no merecemos un gobierno tan irresponsable, y que ampara irregularidades tan graves como esta".