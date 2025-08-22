El PSOE considera que "el procedimiento abierto para gestionar la 'Terraza de San Mateo' es opaco y oscuro"

LOGROÑO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE asegura que "el procedimiento abierto por el Equipo de Gobierno para gestionar la terraza de San Mateo es opaco y confuso". Desde el PSOE "ya denunciamos hace unas semanas que el procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Logroño para la concesión de la terraza de San Mateo, que se ubicará en el parque de La Ribera, es opaco, confuso y profundamente injusto".

De hecho, "los precedentes no eran halagüeños porque el concejal responsable del área, Miguel Sáinz, tiene procesos de revisión administrativa abiertos relacionados, precisamente, con las fiestas de San Mateo".

"Una vez que hemos conocido que tan solo una empresa se ha presentado para gestionar la terraza de San Mateo, tenemos serias dudas esta empresa vaya a ser capaz de cumplir con todos los criterios técnicos que exige el pliego", afirman desde el PSOE.

Desde el PSOE "exigimos al Equipo de Gobierno que sea respetuoso con los procedimientos administrativos y que garantice un escrupuloso cumplimiento del pliego".