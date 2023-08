El PSOE cree que Escobar quiere "encabezar la lista de ayuntamientos revisionistas" sin necesidad de pactar con Vox

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha considerado hoy que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, tiene la intención de "encabezar la lista de los ayuntamientos más revisionistas" sin necesidad de pactar con Vox.

Reinares ha ofrecido una rueda de prensa después de que, ayer, el alcalde de Logroño considerara que construir un Centro de Refugiados en Logroño no es la solución "idónea", aunque se manifestaba dispuesto a hablarlo con el Gobierno central y buscar otra solución.

Para el socialista, Escobar, en un "ejercicio de hipérbole" y de "sorber y soplar", en realidad, "no tiene que engañar a nadie" y lo que hizo fue "rechazar reforzar los servicios de acogida con que cuenta la ciudad de Logroño".

"Lo que dijo fue que el Ayuntamiento de Logroño no vende la parcela" al Gobierno central "y no se va a hacer" el Centro de Acogida, con lo que ha dicho "no a reforzar el sistema".

A su juicio, lo ha hecho por una "mera decisión política" y de "cierta deslealtad al Gobierno de España" porque, ha entendido, está "esforzándose por adelantar a otros gobiernos del PP que están movidos por pactos con la extrema derecha".

"Ayuntamientos como el de Valladolid, por ejemplo, donde la gran diferencia es que ahí el Partido Popular está en un pacto de gobierno con la ultraderecha y aquí se toman decisiones todavía más retrógradas sin tener esos pactos", ha aseverado.

Escobar, ha visto, quiere "ponerse a la cabeza en las políticas de involución y retroceso" y, por eso, ha dicho, se anuncia la eliminación de carriles bici; se "quitan derechos con la retirada de la bandera LGTBI"; y, ahora, se desoye el acuerdo de pleno por el que se declaró a Logroño Ciudad de Acogida y rechaza construir el centro.

Con respecto a cómo se han realizado, hasta ahora, las acogidas, por ejemplo, tras a invasión de Ucrania, ha explicado que este centro "completaría la respuesta institucional", dado que, en esa ocasión, la solidaridad ciudadana estuvo por encima.

Se trata, ha dicho, de contar con una "estructura estable para garantizar la acogida".