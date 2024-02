El PSOE critica el "abandono" de las obras en barrio de San José "licitadas y adjudicadas" hace un año y pide empezarlas

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha ha puesto este martes de manifiesto la preocupación y la profunda decepción por lo que ha considerado "el abandono premeditado del barrio de San José, y una muy deficiente gestión del equipo de Conrado Escobar, con las obras previstas de mejora de las puertas de entrada al barrio y pasos de cebra paralizadas".

Como ha asegurado en rueda de prensa el portavoz adjunto del Grupo, el concejal Iván Reinares, "otro proyecto financiado por el MITMA con fondos europeos cuyas obras fueron adjudicadas el 18 de abril de 2023 y donde nadie sabe nada de su comienzo".

En este caso, ha recordado que "en el anterior mandato, se consiguió la financiación para realizar el proyecto, se habló con la comisión de espacios públicos de los barrios de Madre de Dios y San José para acordarlo".

Un proyecto "que mejora las vidas de los vecinos y comerciantes del barrio de San José, al permitir reducir y calmar la velocidad del tráfico y mejorar el tránsito a pie por las calles exteriores del barrio".

Haciendo historia, Reinares ha apuntado que "el proyecto se licita y adjudica, y el 18 de abril de 2023 se formaliza el contrato, pero hoy 27 de febrero de 2024 siguen sin iniciarse las obras, y lo que es peor, nada se sabe del mismo".

"Hay un agujero negro en torno a este tema, ¿qué pasa?, ¿qué intenciones tiene el equipo de gobierno?, ¿qué opina la empresa adjudicataria? ¿puede estar un contrato adjudicado y formalizado y no ponerse en marcha casi un año después? ¿por qué la gestión del señor Escobar es tan deficiente?", se ha preguntado el edil socialista.

Ha señalado que "son unas obras con un plazo de ejecución de 6 meses, con un presupuesto de 706.741,00 euros, de los cuales 599.999,07 euros están financiados por el MITMA, y que tienen plazo finalización y de justificación a 31 de diciembre de 2024, un plazo ampliado el 20 de septiembre de 2023 a petición del anterior equipo de Gobierno el 5 de abril de 2023".

"Nos tememos que sea una estrategia del equipo de gobierno para no realizar la obra, aun teniendo que devolver los fondos, como ha pasado en el caso del voladizo ciclo-peatonal sobre la A-13. Para el alcalde Conrado Escobar hay ciudadanos y barrios de primera y otros de segunda", ha remarcado Iván Reinares.

El concejal del PSOE ha continuado apuntando que "en un informe, remitido al Ministerio, se indica que 'las obras correspondientes fueron adjudicadas con fecha 29 de marzo de 2023. El inicio de las obras está pendiente actualmente de la resolución de un contrato de Asistencia Técnica para la necesaria coordinación de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos".

Pero, en este sentido, ha apuntado que "desde que el actual equipo de Gobierno tomó posesión se han nombrado 29 coordinadores de seguridad y salud, mientras que la obra de las puertas de acceso de San José sigue pendiente casi un año después de haberse adjudicado el contrato".

Por ello, ha lamentado la situación del barrio de San José, con una "falta de interés político y una absoluta opacidad con la oposición, vecinos y comerciantes". Un caso, ha dicho, "que no es aislado", recordando la reurbanización de la calle Beatos Mena y Navarrete; la sustitución de la gran cantidad de tuberías de fibrocemento que hay en la zona, "y mucho menos del proyecto del corredor ciclo-peatonal que unía el Casco Antiguo con la Universidad".

"En este caso el proceso participativo es nulo. El diálogo inexistente. No se han mantenido reuniones para explicar la parálisis del proyecto o para, en su caso, proponer otros. Para el Sr. Escobar el barrio de San José no es un barrio prioritario. No gobierna para todos", ha resaltado Reinares.

Por todo esto, el concejal ha incidido en que "el Grupo Municipal Socialista pide al equipo de Gobierno del alcalde Conrado Escobar el inmediato inicio de las obras de las puertas de acceso del barrio de San José y que se trate a este barrio de Logroño con la misma atención que sus "apreciados" barrios del centro de la ciudad".