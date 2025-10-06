El PSOE critica que el alcalde de Logroño "quiere recortar funciones a las Juntas de Distrito sin consenso"

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista critica que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quiere recortar funciones a las Juntas de Distrito sin que haya consenso alguno.

Y es que el PP de Logroño propone suprimir, en su totalidad, el párrafo 4º del artículo 4º del Reglamento Orgánico de funcionamiento de los distritos de la ciudad de Logroño, eliminando así de un plumazo la participación de las Juntas de Distrito en la definición de los criterios de las bases de subvenciones, en la adjudicación y en la información sobre las mismas.

Para corregir esto, el PSOE ha propuesto dos enmiendas para que en las Juntas de Distrito se puedan fijar al menos las prioridades para las actividades a subvencionar en las respectivas convocatorias y se informe de la adjudicación de las mismas en las juntas.

Asimismo, el Grupo Municipal Socialista registró la iniciativa para constituir, dentro del plazo de un mes, un grupo de trabajo compuesto por un representante de cada Grupo Municipal y que tuviera como objetivos analizar el funcionamiento del Reglamento Orgánico de funcionamiento de los distritos de la Ciudad de Logroño y realizar una propuesta de modificación que impulse los mismos.

Estas enmiendas del PSOE no han sido admitidas por el PP de Escobar y, lo que es peor, no se procedió a realizar ninguna explicación del porqué de esta negativa.

"Conrado Escobar con esta actitud, vuelve a demostrar que no se toma en serio ni la participación ni la transparencia. En este sentido, el PSOE vuelve a reclamar la convocatoria del grupo de trabajo del Consejo Social, para analizar las necesidades de los barrios de la ciudad, que solo se ha reunido una vez en toda la legislatura", indican los socialistas.