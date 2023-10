El PSOE critica que Cien Tiendas "están igual que en junio" por la "parálisis" del Gobierno local, al que pide "trabajo"

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes, por boca de su portavoz, Pablo Hermoso de Mendoza, y su portavoz adjunto, Iván Reinares, que la zona de las Cien Tiendas "están igual que en junio" por la "parálisis" del Gobierno local, al que pide "trabajo".

Así han respondido, en una comparecencia ante los medios de comunicación, a las declaraciones realizadas el pasado viernes por el Partido Popular sobre las obras en las Cien Tiendas, en las que, han incidido, "tras cuatro meses de gobierno del PP, no hay ningún avance significativo".

En este sentido, Hermoso de Mendoza ha criticado que el actual Gobierno local "contrata una asistencia técnica para confirmar lo que ya dijeron los técnicos municipales: que la obra debía revisarse, solventar los problemas creados e identificados y arrancar con la parte no realizada".

A ello ha sumado que "incumplen la promesa electoral que el señor Escobar manifestó en las elecciones, cuando dijo que tenía una solución administrativa para el proyecto de las Cien Tiendas y que rápidamente comenzarían las obras, pero después de estos cuatro meses gobernando no hay ningún avance, ya que el cierre del contrato con la empresa que incumplió, Cotodisa, ni siquiera está en el Consejo Consultivo".

"El Partido Popular -ha añadido-, tras cuatro meses de gobierno, despliega una cortina de humo para tapar el incumplimiento de su promesa electoral. Ni hay obras en marcha, ni se esperan en el corto plazo, ni se ha avanzado en la resolución del expediente del contrato con la empresa concesionaria".

Ha reseñado que "sabían que no podrían comenzar de inmediato, y pese a ello y con mucha ligereza y falta de responsabilidad se lo prometieron a los vecinos y comerciantes, en julio de este año comenzarían las obras, dijeron, pero ahora se parapetan en una asistencia técnica para apuntar al comienzo en 2025 perdiendo la financiación de los fondos europeos obtenidos".

Hermoso de Mendoza ha recordado, incluso que "de 2011 a 2019, el PP no atendió las demandas vecinales en las Cien Tiendas, ahora nos tememos que va a pasar lo mismo", a lo ha sumado que "el PSOE, el 6 de marzo de 2023, a través de su alcalde y varios concejales, se reunió con los vecinos, comerciantes y hosteleros", momento en el que "se pidió disculpas por los problemas ocasionados, se explicaron los pasos que se habían dado y el porqué de haber llegado a esta situación, se llegó al compromiso de cerrar las tres zanjas abiertas en la zona de las Cien Tiendas, cuestión solventada en el mes de mayo".

También "a seguir con el proceso administrativo necesario para solventar el contrato con la empresa que incumplió, y poner en marcha un nuevo pliego de licitación para comenzar las obras en octubre de este año y acabarlas en junio del año siguiente". Pero, como ha recalcado el portavoz sopcialista, "la llegada del Partido Popular al gobierno ha parado todo el proceso", en lo que ha mostrado su temor de la pérdida de la ayuda de los Fondos UE, que supera los dos millones de euros.

"El PP es el partido de la parálisis. En las Cien Tiendas no han avanzado nada. La situación no ha mejorado con su llegada. Estamos en el mismo punto y con cuatro meses perdidos. Solo saben poner escusas para no seguir trabajando en la demanda vecinal de mejora de las Cien Tiendas: mejorar el pavimento, iluminación y mobiliario de la zona para volver a reactivarla comercialmente", ha dicho Hermoso de Mendoza.

Además, ha asegurado que "las asistencias técnicas y los concursos de ideas son los modos diletantes y paralizantes que utiliza el Partido Popular para retrasarlo todo, en 2013 ya lo utilizaron para la reforma (nunca realizada) de la Glorieta del Doctor Zubía, y ahora lo vuelven a hacer con la Cien Tiendas, es la misma estrategia".

En definitiva, "poca confianza en los técnicos municipales, ingenieros y arquitectos, responsables de las obras y que trabajan con responsabilidad en la mejora de la ciudad. Y modos evasivos de no afrontar los problemas y no hacer que la ciudad mejore y crezca".

Por su parte, Iván Reinares ha reconocido que "lo cierto es que las cosas no salieron como pensábamos, pero el PP, lejor de pensar en que se trataba de un proyecto de ciudad, y que, como toda obra, podía salir bien o mal, se dedicó a hacer política enfangando".

Por eso, ha rebatido las críticas del Ejecutivo municipal pidiendo responsabilidades al anterior Gobierno socialista, "porque cuando hablan de falta de liderazgo político, lo que ocurrió es que se tomaron decisiones, pensando en el bien de todos".

"No como el PP, que tiene un expediente de resolución de contrato con la empresa de las Cien Tiendas para presentar al Consejo Consultivo desde hace cuatro meses, y no lo presenta", ha relatado, "con lo que no se puede extinguir el contrato ni licitar uno nuevo, es una inacción total". Con todo, ha llamado a "mirar hacia adelante, para que todo se haga cuanto antes".