El PSOE critica que "el equipo de Gobierno de Escobar ha deteriorado el funcionamiento de las Juntas de Distrito"

El concejal del PSOE Kilian Cruz - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este martes que "el equipo de Gobierno de Conrado Escobar ha deteriorado el funcionamiento de las Juntas de Distrito", especialmente "a la hora de dar cuenta de la gestión de los problemas que tiene cada barrio".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa el concejal socialista Kilian Cruz, quien ha asegurado que "el desprecio del PP" por estas reuniones "ha sido percibido con claridad por las entidades representadas".

Cruz ha criticado que "todo son balones fuera" de los concejales del PP ante las demandas de los vecinos, algo que ha conllevado que "los ciudadanos dejen de participar".

El concejal del PSOE ha destacado también "la baja calidad democrática" que existe entre algunos de los presidentes de las Juntas, especialmente en el caso del edil Ángel Andrés.

Actitud que, en concreto, ejemplifica "ante las preguntas de los vecinos de la calle Lardero por la falta de explicaciones dadas por la reforma de la vía y la eliminación de árboles, optó por suspender la reunión al no gustarle la opinión ciudadana".

Cruz ha manifestado que "Escobar se olvida de los barrios" ya que no "aborda sus quejas, reivindicaciones y problemas".

En este sentido, el concejal del Grupo Municipal Socialista ha criticado que el alcalde "no haya buscado solución alguna al cuello de botella que se produce en las Mesas de Barrio" ni que no haya cumplido una de sus promesas electorales: "el Plan Anual de Barrios del Pacto con Ñ".

Con todo ello, se pone de manifiesto que "el PP evita el análisis y el debate en las Juntas de Distrito", una realidad que Escobar "intenta maquillar con paseos o fotografías sin efectividad ni eficiencia", ha lamentado Cruz.

El PSOE, a poco más de un año para acabar el mandato, vuelve a solicitar a Escobar que "impulse el funcionamiento de las Juntas de Distrito, que fortalezca el rendimiento de cuentas y que cuide el diálogo y el respeto con los vecinos", ha señalado el edil.