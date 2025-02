El PSOE critica la "estrategia diseñada" del PP para "reducir la autonomía del hospital de Calahorra y desmantelarlo"

"Queremos ser muy claros, este hospital no es un estorbo. No se puede convertir en un centro secundario"

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional socialista, Miguel González de Legarra, ha criticado de nuevo "la estrategia diseñada" por parte del Gobierno del PP para "restar capacidad de reacción al hospital de Calahorra, reducir su autonomía, imponer recortes y, sobre todo, comprometer la atención de los pacientes".

"Derivan a los usuarios a centros privados para reducir listas de espera en vez de aprovechar los recursos humanos y materiales de este hospital de referencia para La Rioja Baja", ha lamentado.

González de Legarra ha vuelto a comparecer en rueda de prensa para analizar la situación del hospital de Calahorra y dejar claro que "en ningún momento he puesto en duda la legitimidad para negociar del Comité de Empresa de la CAR a pesar de lo que quiera insinuar la consejera de Salud, María Martín".

"La consejera mintió al acusarme de no reconocer la legitimidad para negociar las modificaciones laborales de los trabajadores por parte de la CAR. Es más, en distintas ocasiones he dicho que son ellos, como representantes de los trabajadores, quienes deben mantener esas reuniones con el SERIS. Nunca he criticado su competencia ni valoramos los acuerdos alcanzados entre el Comité y el SERIS porque eso no nos corresponde a nosotros".

"En lo único que me centro -ha proseguido- es en la situación asistencial y cada vez más menguada actividad quirúrgica del hospital de Calahorra". No valoro cuestiones laborales que no me corresponden, solo organizativas".

UN ESCRITO CON MÁS DE 1000 FIRMAS

En este sentido, el diputado socialista ha dado a conocer que "los propios profesionales y pacientes del hospital han presentado un escrito con más de 1000 firmas a los responsables de salud que confirman punto por punto lo denunciado por este partido".

"En menos de dos semanas se han movilizado para trasladar al Gobierno de La Rioja y al SERIS su preocupación por la pérdida de servicios en este hospital de referencia para La Rioja Baja. Ponen en riesgo la calidad asistencial de este hospital y la salud de los habitantes de esta zona, un 23 por ciento de toda la población riojana".

Miguel González de Legarra ha asegurado que María Martín "justifica esta situación como una consecuencia lógica del proceso de integración del Hospital en el SERIS, pero es evidente que el anterior Gobierno no diseñó el proceso de integración para desmantelar el Hospital, sino para todo lo contrario".

Además, recuerda que los responsables de Salud "afirmaban que los ingresos totales en planta quirúrgica han disminuido un 33%, utilizando este dato para justificar recortes en camas y coberturas de enfermería y cambios abruptos en los turnos de trabajo".

"DERIVAR PACIENTES A LA PRIVADA"

Sin embargo, "lo que no dicen es que esa reducción, entre otras cosas, tiene su origen en la decisión adoptada previamente por la Consejería de derivar a la iniciativa privada todas las intervenciones de traumatología y oftalmología que se venían realizando con éxito y que ayudaban claramente a reducir la lista de espera".

A esta "incomprensible decisión" -prosigue- "debemos de sumar también el impacto de los cambios impuestos en la estructura directiva, con la eliminación de las direcciones médicas, de enfermería y de servicios generales".

Con estas decisiones, el Gobierno "pretende reemplazar un modelo moderno y eficiente de gestión hospitalaria por un esquema centralizado, donde las decisiones se toman desde el Hospital San Pedro, a distancia y sin conocer las necesidades reales del centro, ni del territorio, ni de su población".

Miguel González de Legarra ha destacado que "todas estas decisiones del Gobierno de La Rioja comprometen la atención sanitaria en toda La Rioja Baja, ya que las consecuencias asistenciales de estas decisiones son innegables".

Además, esta forma de proceder el Ejecutivo "está empezando a empujar a muchos profesionales que hasta ahora estaban muy a gusto desarrollando su carrera profesional en Calahorra, a buscar otros destinos".

Con todo ello, ha exigido una vez más a la Consejería de Salud "que detenga este proceso de desmantelamiento, que devuelva al hospital su estructura directiva y su autonomía, y que apueste por sus fortalezas en lugar de debilitarlo".

"NO ES UN ESTORBO"

"Queremos ser muy claros, el hospital de Calahorra no es un estorbo. No se puede convertir en un hospital secundario ni en un apéndice del hospital San Pedro de Logroño. Es un centro público que tiene una excelencia demostrada y deben respetarlo y apoyarlo".

Así las cosas, finaliza, "hacemos un llamamiento al presidente del Gobierno y al SERIS para pedir que escuchen a los profesionales del hospital y a sus pacientes. No vamos a permitir que el hospital de Calahorra se vea reducido a un mero recuerdo de lo que fue".