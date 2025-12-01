PSOE critica "falta de impulso" a reparto de última milla en Logroño y reclama "apoyo decidido" a proyecto con fondos UE

Archivo - En la zona de Defensa se instaló a principio de año una estructura dentro del proyecto para la descarbonización del reparto de última milla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este lunes la "falta de impulso" que, por parte del equipo de Gobierno local se tiene con el reparto de última milla en la ciudad, por lo que ha reclamado al Ejecutivo de Conrado Escobar "apoyo decidido" a este proyecto, que cuenta con fondos europeos para su ejecución.

Como ha recordado en rueda de prensa el concejal socialista Álvaro Foncea, "en la pasada legislatura, en Gobierno local consiguió 470.000 euros de fondos europeos para la descarbonización del reparto comercial de última milla", que cuentan con un plazo de ejecución que finaliza en agosto del próximo año 2026.

Una iniciativa que, en sus palabras, "debería ser una de las apuestas firmes de la acción de Escobar, sobre porque estamos ante un proyecto que tiene al pequeño comercio como protagonista y que tiene su sede principal en el Mercado de San Blas, epicentro comercial del casco antiguo".

El edil ha pedido al equipo de Gobierno local que "impulse de forma decidida el reparto con ciclos de carga, lo que situaría a Logroño como una ciudad pionera en Europa en este tipo de iniciativas".

Álvaro Foncea ha explicado que en la presente Legislatura "vemos con preocupación como se han sucedido tres licitaciones para la puesta en marcha de este proyecto, y las tres han quedado desiertas".

Además, en el proceso de mejora de la prestación del servicio "hemos observado la bajada del importe de licitación, pasando de casi 15.000 euros más IVA, a menos de 12.000 más IVA".

Y también, ha añadido, "se ha reducido el tiempo de prestación del servicio de siete, a cinco meses y medio y se ha reducido el espacio destinado a almacén".

Foncea ha afirmado que un impulso al reparto de última milla para el comercio minorista "es algo que es perfectamente coherente con la aspiración de convertir a Logroño en capital Europea del Comercio".

Por eso, ha añadido el concejal socialista, "no entendemos como el alcalde afirme que Logroño se reconcilia con el comercio, mientras mantiene la base logística de este reparto cerrada a cal y canto".

Álvaro Foncea ha pedido al equipo de Gobierno "que impulse de forma decidida el reparto de última milla", y que lo haga con medidas como "la cesión municipal gratuita del espacio para el uso de la actividad para este tipo de actividad, o la planificación a más largo plazo de este proyecto piloto para evaluar su consolidación".