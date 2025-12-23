El PSOE critica que el Gobierno haya adquirido 7 nuevos pisos tutelados para menores cuyas plazas "no están habilitadas"

Archivo - La diputada socialista, María Somalo - PSOE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja quiere saber por qué el Gobierno regional se ha gastado 1,9 millones de euros de Fondos Europeos para comprar -de abril a noviembre de 2025- siete nuevos pisos tutelados "que debieran estar ya habilitados como recursos para acoger a menores tutelados" en La Rioja y que a día de hoy, "siguen sin estar cubiertos". "Es absolutamente falso que todas las plazas estén cubiertas".

Critican también el anuncio a "bombo y platillo" de la compra del Convento de San Agustín para albergar a estos menores, en un sitio "poco adaptado" para estas personas.

La diputada socialista riojana, María Somalo, ha mostrado el "más profundo rechazo" del PSOE a la "compra o alquiler" de dicho convento, "una infraestructura alejada del entorno urbano y social y un recurso que no favorece de manera alguna a la integración de estos menores en la sociedad logroñesas o riojana".

"CAMBIO DE OPINIÓN"

Pero, además, al PSOE le "sorprende" todavía más esta decisión "porque llevamos meses oyendo a la consejera de Salud y Políticas Sociales justificar su inacción y sin habilitar recursos porque querían fomentar el modelo de pisos tutelados y la integración de estos menores en los recursos que tiene el propio Gobierno de La Rioja".

Como prosigue, "ahora de forma precipitada deciden alquilar o comprar ese convento a través de una justificación que es falsa". En este sentido, expresa, desde el Gobierno "justifican esta decisión diciendo que no habían tenido más remedio porque las 153 plazas de las que disponen para menores tutelados ya estaban ocupadas al cien por cien y no había otra posibilidad".

Ante ello, la diputada socialista asegura que ese argumento es "falso" y el Gobierno "lo sabe" porque "a preguntas del PSOE registradas en el Parlamento sobre cuántos recursos para menores en protección o tutelados se habían adquirido por el Gobierno de La Rioja (a través del convenio suscrito en 2021 entre el Ejecutivo riojano y el Ministerio de Asuntos Sociales para la adquisición de Fondos Europeos) había un programa de más de 6 millones de euros que se iba a destinar al centro terapéutico de menores".

Este mismo verano -prosigue- "supimos que el Gobierno de La Rioja había desistido de ese recurso" y en junio de 2025 "lo que hicieron fue dejar esos 6 millones en 3 diciendo que se iban a gastar en la compra de pisos tutelados para menores en La Rioja".

A nuestra pregunta "nos han dicho que desde abril a noviembre de 2025 se han comprado 7 pisos tutelados que debieran estar ya habilitados como recursos para plazas de menores tutelados en La Rioja".

"PLAZAS CUBIERTAS"

Pero "si esas 153 plazas ya estaban cubiertas a principios de año, ahora en diciembre con siete nuevos pisos dicen que también" por eso, subraya, "nos preguntamos por qué no se han habilitado las plazas añadidas que se han gastado de Fondos Europeos para la compra de estas siete viviendas".

"Queremos saber qué ha hecho el Gobierno de La Rioja con esos pisos".

Así las cosas, asegura, "no era para nada necesario habilitar un recurso de las características del convento y lo han hecho solo por una absoluta falta de previsión porque si no tendrían que devolver los Fondos Europeos".

"ES IRRESPONSABLE DECIR DÓNDE VAN A ESTAR"

Además desde el PSOE critican que el Gobierno de Gonzalo Capellán haya hecho público dónde está ubicado ese convento y dónde van a vivir esos menores, "es irresponsable decirlo".

Recuerdan también que hay más recursos "no solo en Logroño" para acoger a estos menores incluso "los alcaldes de los municipios presididos por el PSOE ofrecieron sus instalaciones pero desde el PP han hecho oídos sordos". Es más, aquí en Logroño "también podrían haber habilitado la residencia Iregua, que nos hubiera costado mucho menos que el convento. No necesitamos gastarnos dos millones para comprar un convento".

"NO CREEMOS EN LOS GRANDES CENTROS"

Por su parte, la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Esther Espinosa, ha mostrado la misma posición que su compañera al decir que no comparten un modelo "basado en grandes centros residenciales, defendemos una política alternativa con pisos tutelados distribuidos e integrados en la sociedad".

Los centros de gran tamaño, indica, "dificultan los procesos de autonomía personal tal y como nos lo demuestra la experiencia, provoca más conflictos y más rechazos".

"Estos menores no son de segundas, se merecen la mejor protección posible igual que cualquier otro menor tutelado". Con esta decisión, asegura, "el PP está asumiendo los postulados más peligrosos de la ultraderecha que señalan a menores".

"Logroño no necesita macrorecursos, necesita planificación y diálogo con políticas sociales que funcionan. Los pisos tutelados funcionan mucho mejor para la vida adulta real y reducen la conflictividad".

Ante todo ello, desde el PSOE solicitan al Gobierno de La Rioja que "recapacite, escuche y desestime la opción del convento. Invertir en pisos tutelados es invertir en seguridad, cohesión social y futuro, y eso es lo que Logroño merece".