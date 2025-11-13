El PSOE critica "incoherencia" del Gobierno de La Rioja en la entrega de los datos de cribados de cáncer al Ministerio

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha criticado este jueves la "falta de coherencia y de autonomía política del Gobierno de Gonzalo Capellán" en el conflicto generado por la entrega de los datos de los programas de cribado de cáncer al Ministerio de Sanidad.

Y es que hace apenas unos días, el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, justificaba la negativa de La Rioja a remitir esos datos alegando que "la plataforma informática no funciona".

Sin embargo, ahora el Ejecutivo de Capellán ha modificado su postura y acepta compartirlos, en línea con la nueva estrategia marcada por la dirección nacional del Partido Popular.

La secretaria de Salud de la CER, María Somalo, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "no ha cambiado de criterio por razones técnicas, sino por razones políticas, pasando 'no funciona' al 'todo en orden' sin explicación alguna".

Lo que "ayer era imposible", ha dicho Somalo, "hoy es posible porque lo ordena Génova, lo que evidencia la subordinación total del Ejecutivo riojano a los intereses del PP estatal".

María Somalo ha recordado que otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Extremadura, "ya habían remitido la información al ministerio por cauces alternativos -incluso mediante un simple Excel- demostrando que la supuesta imposibilidad técnica era solo una excusa para sostener una confrontación partidista".

El PSOE de La Rioja recuerda que los datos de los cribados de cáncer no son propiedad de los gobiernos, sino de la ciudadanía, y que su publicación y evaluación son fundamentales para garantizar la transparencia, la calidad asistencial y la confianza en el sistema sanitario.

En este sentido, María Somalo ha asegurado que el Gobierno de La Rioja "debería preocuparse más por mejorar las tasas de participación en los programas de detección precoz que por seguir la estrategia de confrontación dictada desde Génova".

En el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas y el ministerio de Sanidad alcanzaron un acuerdo para definir indicadores comunes en los programas de cribado de cáncer de colon, mama y cérvix.

Sin embargo, el Ejecutivo de Capellán "se ha dedicado durante semanas a sembrar dudas, eludir responsabilidades y poner excusas en lugar de ofrecer a los riojanos la transparencia que merecen".

María Somalo ha exigido al Gobierno de La Rioja que explique "los motivos por los que se negó a entregar los datos durante semanas".

La salud de los riojanos, ha dicho Somalo para concluir, "no puede depender del calendario político del PP". Capellán debería actuar "con lealtad institucional y con sentido de responsabilidad, no con sumisión partidista".