PSOE critica "la lentitud" del Gobierno riojano en el despliegue de la vacunación antigripal pese al adelanto del pico

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista, Miguel González de Legarra, ha criticado "la preocupante lentitud y falta de previsión de la consejería de Salud en la campaña de vacunación frente a la gripe y otras infecciones respiratorias, en un año en el que, además, el pico epidémico se ha adelantado cerca de tres semanas". Esta situación "ha vuelto a coger totalmente desprevenido al Gobierno de Capellán".

González de Legarra ha subrayado que "todas las alertas epidemiológicas nacionales venían avisando desde mediados de otoño de un incremento acelerado de la incidencia". Por lo tanto, "no hay justificación posible para que La Rioja haya llegado tarde y con un sistema de vacunación mal organizado, lento e ineficaz".

El diputado socialista ha señalado que "estamos ante un nuevo error de planificación por parte del Ejecutivo".

A pesar de conocer el adelanto en la llegada de la gripe, los responsables sanitarios "no han sido capaces de acelerar la distribución de vacunas, ni de reforzar los equipos de atención primaria, ni de garantizar circuitos ágiles de citación". Esto provoca "una evidente desprotección a la población más vulnerable de la comunidad". La distribución de dosis entre los centros sanitarios "ha sido caótica".

Además, González de Legarra ha asegurado que "los plazos de citación a los grupos de riesgo se retrasaron de manera inaceptable y que, en algunos municipios, la vacunación ha empezado tarde o sin los recursos suficientes para atender a la población".

Mientras otras comunidades "han sido capaces de intensificar campañas, facilitar vacunación sin cita o reforzar equipos, aquí seguimos con la maquinaria al ralentí".

Miguel González de Legarra ha advertido de que "esta falta de previsión está contribuyendo al aumento de la presión asistencial en Atención Primaria y urgencias". Y es que, si Salud hubiera actuado con antelación, "hoy tendríamos más personas protegidas, menos contagios y menos consultas saturadas".

De hecho, los profesionales sanitarios "llevan semanas reclamando refuerzos y organización, pero la consejería ni escucha, ni actúa con la rapidez que exige la situación".

Así las cosas, el Grupo Parlamentario Socialista "solicitará información detallada sobre la planificación inicial de la campaña de vacunación, los motivos del retraso en distribución y citación, las medidas previstas para recuperar el tiempo perdido y el refuerzo de personal en centros con mayor presión asistencial".

González de Legarra ha reclamado el Ejecutivo regional "una rectificación inmediata porque la salud pública no puede estar al vaivén de una consejería que reacciona siempre tarde". La ciudadanía "se merece un Gobierno que planifique, no uno que improvisa cuando ya estamos en plena ola de gripe".