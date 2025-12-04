El PSOE critica el voto en contra "y a última hora" del PP para el compromiso institucional con la Memoria Democrática

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado la decisión del PP de Conrado Escobar "que se ha descolgado a última hora y ha rechazado la moción presentada por los socialistas para reforzar el compromiso institucional con la memoria democrática".

Un texto que, según explican desde el PSOE, "había sido pactado entre las dos principales fuerzas políticas de la ciudad y que el PP ha roto para seguir unido a la ultraderecha de Vox".

Con la aprobación de la moción, Logroño iba a dar un paso relevante para recuperar el convenio que firmó el anterior Equipo de Gobierno, liderado por el PSOE, con la Asociación La Barranca y que concluyó el pasado mes de agosto.

Este convenio, dotado con 36.000 euros, incluía tres líneas de actuación centradas en la investigación, divulgación de los hechos ocurridos y la memoria de las víctimas.

Asimismo, la moción abarcaba la colocación de una escultura en homenaje al que fue alcalde de Logroño, Basilio Gurrea, asesinado en agosto de 1936 por la sublevación franquista.

El PSOE lamenta que Conrado Escobar y el actual Partido Popular "rompa los consensos establecidos y la ciudad no pueda recuperar la línea institucional que Logroño ha mantenido durante más de quince años: dignificar a las víctimas, defender los valores democráticos y garantizar que las nuevas generaciones conozcan su historia desde la verdad y la justicia".

Esta actitud pone de manifiesto "la deriva que está teniendo el PP de Escobar en esta legislatura, muy lejos de aquel discurso inicial de investidura lleno de palabras invitando al pacto y a la colaboración".

"El PP de Conrado Escobar es el de un PP que pierde fondos europeos ya ingresados, que paraliza proyectos importantes para Logroño, que es incapaz de gestionar asuntos vitales para la ciudad y ahora, el que rompe consensos ya establecidos para seguir abrazado con la ultraderecha", finaliza el comunicado.