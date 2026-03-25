El PSOE defenderá en el pleno de mañana iniciativas sobre desarrollo industrial, la dependencia o las infraestructuras

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha explicado los asuntos que el PSOE defenderá en el pleno que este jueves se celebra en el Parlamento de La Rioja. En esta sesión "nos ocuparemos de cuestiones como la sanidad o la actividad económica en el ámbito rural". Y, además, "vamos a instar de nuevo al Gobierno de La Rioja a tomar diversas medidas en materia de desarrollo industrial e impulso económico para tratar de revertir lo malísimos datos que venimos registrando en esta materia".

Orradre ha explicado que "queremos que el Ejecutivo implemente cuanto antes el Plan de Desarrollo Industrial 2026-2028 firmado en estos últimos días con los agentes sociales". La portavoz adjunta ha recordado que "es una buena noticia después de una larga parálisis que, sin embargo, llega tarde". También, en esta misma iniciativa, "pediremos al Gobierno de La Rioja que la consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo transfiera a la ADER la totalidad de los recursos consignados este año en los presupuestos y que se apruebe con la mayor celeridad posible el gasto y la convocatoria de todas las líneas de ayudas del Plan Estratégico de Subvenciones".

Orradre ha afirmado que en esta sesión "propondremos que el Gobierno regional redacte el proyecto constructivo de la Variante en Fuenmayor, así como su licitación". Aquí, "encontramos razones de seguridad vial, ya que la construcción de esta variante sacaría buena parte del tráfico rodado del núcleo urbano del municipio mejorando sustancialmente la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos". Orradre ha asegurado que otra de las iniciativas del PSOE será una interpelación a la consejera de Salud y Servicios Sociales sobre la política general del Gobierno en materia de Dependencia.

Todo, "después de conocer los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia que vuelve a otorgarnos un sonoro suspenso en esta materia con un 4". Un dato "especialmente preocupante y que no es coyuntural puesto que viene consolidando una tendencia de valoración a la baja desde que gobierna Capellán".