El PSOE denuncia la "ocupación" de locales en el Mercado de San Blas antes de concluir la adjudicación

Local en el Mercado de San Blas - PSOE

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en Logroño ha denunciado que el Gobierno de Conrado Escobar está permitiendo la "ocupación" de varios locales de propiedad municipal en el Mercado de San Blas antes de que se apruebe su adjudicación oficial.

En nota de prensa, el PSOE ha lanzado la alarma tras criticar, el pasado martes, la existencia de "un entramado de empresas" se ha hecho con la mitad de los puestos del Mercado de San Blas incumpliendo el pliego de concesión, que limita a dos por empresa para evitar monopolio.

Tras esta denuncia, ha relatado el Grupo Municipal socialista, "la portavoz del Equipo de Gobierno intentó justificar el proceso afirmando que los puestos todavía no estaban adjudicados".

Sin embargo, ha añadido, "tras una inspección ocular, el concejal Iván Reinares ha revelado hoy nuevas pruebas documentales de extrema gravedad que desmontan esa aparente normalidad".

Reinares se ha preguntado "cómo es posible que el empresario ya tenga las llaves del patrimonio municipal si los puestos no están adjudicados", dado que "las normas prohíben disponer del local hasta firmar la escritura".

El PSOE ha informado de que ha "constatado que en uno de los locales propuestos ya se están ejecutando obras en su interior, sin título ni licencia preceptiva".

"Además, los cristales de tres de los espacios en liza están empapelados con publicidad de una misma marca comercial, redirigiendo a los clientes al puesto que este mismo empresario ya consiguió en el proceso anterior", ha clamado.

El PSOE ha exigido la suspensión cautelar inmediata del expediente de adjudicación; explicaciones por escrito sobre si el Ayuntamientoconocía esta ocupación; y aclarar qué cargo político o técnico ha dado permiso y entregado las llaves para acceder y realizar estas obras en bienes municipales.