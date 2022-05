El PSOE destaca sus "hitos" conseguidos para mejorar la salud pública: "Ya no va a ser un negocio para unos pocos"

Valoran las mejoras en radiología, transporte sanitario y la integración del Hospital Fundación de Calahorra en el SERIS

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Institucionales, Javier García, ha reafirmado el "compromiso" del PSOE "con la mejora de los servicios públicos en general y la salud pública en particular" que es "inequívoco". Así, ha dicho, "la salud ya no va a ser un negocio para unos pocos si no un servicio básico en beneficio de todos los riojanos".

Javier García ha querido analizar los últimos avances en la mejora de la sanidad pública acometidos por el Gobierno de La Rioja.

Como ha recordado, el PSOE obtuvo "apoyo mayoritario" en 2019 "para recuperar y mejorar los servicios públicos". "Vinimos a cambiar las cosas y estamos empeñados en ello" para que "la atención sanitaria se recupere para lo público y que todo lo que se fue privatizando se recupere para los ciudadanos como se ha hecho con la radiología, el transporte sanitario y la integración del Hospital Fundación de Calahorra en el SERIS".

Estos son -ha dicho- "algunos, importantísimos, de los compromisos cumplidos en estos tres años".

Este mandato ciudadano es para el PSOE "sagrado" y, como ha continuado García, "en estos tres años de legislatura hemos dado motivos suficientes para demostrar que estamos cumpliendo a pesar de haber tenido que administrar la calamidad sanitaria más importante de todos los tiempos".

"ESTAMOS CUMPLIENDO"

A pesar de la pandemia, ha proseguido, "los socialistas estamos cumpliendo con el mandato ciudadano" y ante ello "queremos mandar un mensaje claro y directo a los riojanos: somos conscientes de que algunos resultados de estos cambios todavía no se perciben pero el cambio en la orientación de la salud pública está siendo estructural, desde la raíz".

"Son unos cambios -por tanto- que sientan las bases de un sistema público de salud que cambiará sus resultados y la calidad de vida de todos".

Ante ello, Javier García ha querido pedir "paciencia" a los ciudadanos: "Las cosas están cambiando y los resultados los vamos a percibir".

PRIMERA SALA HÍBRIDA DE ESPAÑA

Además de los tres hitos realizados, el también alcalde de Arnedo ha querido recordar que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha la primera sala híbrida de España en el hospital San Pedro que concluirá a finales de año con dos nuevos quirófanos y abordará diagnóstico y tratamiento de forma simultánea, importante para reducir tiempos de hospitalización, mejorar la seguridad del paciente y reducir listas de espera en materia de cirugía cardiovascular.

También ha valorado la lista de espera quirúrgica de cardiología "que es la más baja a nivel nacional" y los cateterismos diagnósticos "que aquí se hacen en 24 o 48 horas".

En cuanto al transporte sanitario, ha recordado, "este Gobierno ha recuperado para los ciudadanos este servicio esencial que estaba lleno de polémicas, reivindicaciones de trabajadores y de quejas continúas". Después de la creación de 'La Rioja Cuida' se ha sacado un nuevo contrato de ambulancias para mejorar el servicio llegando a 63 ambulancias que suponen 8 más de soporte vital básico que antes. Una inversión de 10 millones de euros y con un objetivo claro: "Adecuar este servicio a las necesidades de este territorio que es heterogéneo".

Además, "si conseguimos un hito histórico como fue la integración en el SERIS de la Fundación Hospital de Calahorra, que fue reclamado durante muchos años y suponiendo un compromiso electoral muy importante, ahora se convoca la cobertura fija del 20 por ciento de su plantilla de médicos especialistas, con 23 plazas vacantes y 17 especialidades, la mayor oferta de empleo publico de este hospital desde su creación en 2000".

Además "de hacer justicia en materia sanitaria, con miles de riojanos que nos sentíamos tratados de forma diferente, se busca retener y captar talento profesional mejorando sus condiciones laborales y dar estabilidad y conseguir una integración así como la ansiada normalización en las listas de espera en este hospital de referencia".

ATRAER TALENTO

Durante su intervención también ha destacado que "el Gobierno y el PSOE están obsesionados en traer talento y que se trate de forma igualitaria a los riojanos vivan donde vivan y aplicando transparencia en lo laboral y en lo asistencial".

Así, ha finalizado, "somos conscientes de que los resultados tardan en verse pero los cambios son estructurales, teníamos que ir a la raíz de la salud pública que era un negocio y eso cuesta tiempo. Estamos convencidos de que los resultados se están viendo ya y venimos a cambiar y mejorar las cosas". En ello, ha finalizado, "nos dejaremos la piel".