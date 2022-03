El PSOE destaca la "unidad" para afrontar los retos presentes y futuros "para seguir caminando hacia recuperación justa"

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista La Rioja "está unido y comprometido en su conjunto con las decisiones tomadas y desarrolladas por todas las instituciones que actualmente están lideradas por socialistas", según ha destacado está mañana la secretaria de organización, María Marrodán.

Algo que ha señalado se pudo también escenificar el pasado sábado en la Asamblea Extraordinaria de la Agrupación de Logroño. "Estamos acabando el proceso de renovación de las agrupaciones locales y en todas hay unidad del PSOE con un solo objetivo: volver a ganar las próximas elecciones", ha indicado.

Marrodán ha informado de los asuntos que, una delegación riojana encabezada por Concha Andreu, trató en el día de ayer en el Comité Federal celebrado en la sede socialista de Ferraz. Como no puede ser de otra forma, fue la invasión de Ucrania el eje principal. "Todas las intervenciones que tuvieron lugar mostraron el apoyo unánime del partido al Gobierno de España, y a las acciones llevadas a cabo por este, enmarcadas todas ellas en la respuesta rápida y coordinada de la Unión Europea en la adopción de sanciones, y sobre todo, en la actuación conjunta para dar respuesta a las necesidades humanitarias", ha apuntado. En este camino, la secretaria de organización ha anunciado el respaldo y apoyo del partido a la decisión del Gobierno de La Rioja de acoger y atender a refugiados.

La organización, en palabras de Marrodán, "condena la invasión" y remarca la importancia de una respuesta coordinada y unitaria. "No como españoles, no como socialistas, sino desde un nivel supranacional y europeo". Por último, también ha recordado que, "a pesar de todas las dificultades en forma de pandemia, catástrofes naturales, crisis de refugiados en Afganistán y ahora, la invasión de Putin, los gobiernos socialistas no han renunciado a su agenda de avance y progreso".

En lo que respecta a la celebración de la Asamblea Extraordinaria de la Agrupación de Logroño que tuvo lugar el pasado sábado, el nuevo secretario general, Víctor Moratinos, ha verbalizado su agradecimiento a los militantes y ha dado las gracias al alcalde de Logroño y a la secretaria general del partido por "hacer posible la unidad".