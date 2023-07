El PSOE dice que la "incapacidad de gestión" de PP en Logroño "genera preocupación" y "alarmante ausencia de respuestas"

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha valorado este viernes el primer pleno ordinario de este mandato, celebrado ayer, manifestando la "profunda preocupación" que tiene su formación, "y la ciudadanía en general, por la deriva revisionista del nuevo equipo de gobierno, que muestra, y así lo expusieron ellos mismos en la sesión plenaria, una manifiesta incapacidad de gestión".

Pero, ha dicho, "no sólo el problema está en el fondo, también está en la forma, visten su dialéctica de diálogo y consenso, 'Pactos con Ñ' con los regionalistas y la extrema derecha, pero cargados de soberbia y prepotencia evitan dar respuesta a preguntas fundamentales para el desarrollo de la ciudad".

Para Reinares, "la incapacidad de gestión queda de manifiesto en muchos ámbitos, ha manifestado que esta semana el grupo municipal socialista ya puso el foco en los fondos europeos y en la perdida de oportunidades que va a suponer la política revisionista del gobierno del Partido Popular, pero no sólo es esa voluntad política de dejar todo como está y trabajar poco, sino que según sus propias palabras no tienen la capacidad de gestión para sacar adelante todos los retos y proyectos que tiene la ciudad en marcha".

En este punto, ha aconsejado el portavoz socialista, "rodearse de gente por criterios de valía profesional en vez de por deudas electorales y ponerse a trabajar y poner a trabajar a toda la maquinaria municipal, para evitar las consecuencias económicas que conocemos, pero también las reputacionales y el daño que le van a hacer a la marca Logroño, esa que dicen que quieren crear, lo que tienen que hacer es no destruirla".

Esta "incapacidad de gestión y ausencia de respuestas se ve en muchos casos concretos que están en boca de todos" y que el portavoz socialista ha ido desgranando: "Cien tiendas, según el señor alcalde a principios de julio iban a estar las máquinas, de manera física" solucionando" todo el entorno, pero sin fecha a la vista, ayer a partir de una pregunta de este grupo reconocieron que estaban a la espera de la resolución del contrato para poder licitar, pero no están dando los pasos para ello".

También prometió, "el hoy alcalde, que aprobaría en su primera semana una exención del 100% a las zonas afectadas por las obras". "Aquí hay dos aspectos, ¿esto no lo sabían antes de realizar esas manifestaciones electoralistas? O no lo sabían por su falta de trabajo en la oposición o decidieron mentir abiertamente a la ciudadanía, eso sí de forma dialogada y consensuada", ha incidido Reinares.

En el tema de las Cien Tiendas también se puso de manifiesto en el Pleno "que no creen en la capacidad de los técnicos municipales, refiriéndose de manera culpabilizadora a la dirección de obra (por eso van a contratar una asistencia técnica), aspecto (el de la poca confianza) que se ve mejor cuando manifiestan que se ha captado más dinero que el que Logroño puede gestionar".

Sonre la calle Sagasta, "incapacidad de gestión, dialogo "encaminado" por las pocas ganas de trabajar, el problema ya no está en su fervor revisionista de los proyectos del equipo anterior, sino que no sabe lo que supone, ni lo que va a suponer, en este caso han realizado a los vecinos, la más que dudosa afirmación de que una plataforma única de doble sentido con prioridad peatonal es menos segura que la calle tal y como está en la actualidad, lavándole un poco la cara".

El portavoz se ha preguntado "si el problema es la concepción ideológica de la plataforma única, ¿por qué no realizan la intervención manteniendo al configuración actual? ¿De verdad, que hay alguien en el centro histórico que no quiere que se cambien los saneamientos de esa zona, las canalizaciones de fibrocemento, la iluminación led, el pavimento con motivos logroñeses?"

"Falta de ganas de trabajar, dicen que si está bien (según su criterio) para que hacer nada, e incapacidad de gestión y prepotencia y soberbia. Por cierto, le extraña especialmente al portavoz que en su Pactos con Ñ no se haga referencia explícita el Centro Histórico. ¿Cree el Partido Popular que todo el Centro Histórico está bien y no hay nada que mejorar?", se ha cuestionado Reinares.

Para finalizar se ha referido al CCR y el anuncio de que no se abrirá antes de diciembre de este año. El principal contrato para la puesta en funcionamiento "(los servicios auxiliares) está firmado con la empresa adjudicataria, este contrato supone la contratación de todo el personal necesario que ya debiera estar trabajando para no incumplir dicho contrato. Si no se va a abrir hasta final de año, según manifestaron ayer ¿se va a pagar al personal pero no van a prestar servicio? ¿Van a incumplir el contrato?"

"No ponerlo en marcha -ha dicho- supone retrasar las exposiciones previstas con la Fundación Vivanco. Hay que recordar que está financiando dentro del convenio con la CAR con fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Logroño Enópolis, si no se ejecutan habrá que devolverlo, se va a perder la exposición de este semestre, seguimos sumando al contador de devolución de fondos. Una clara incapacidad de gestión ¿o lo que no quieren en continuar con un proyecto impulsado por el Partido Socialista?"

Tampoco, apunta, "podrán desarrollar su actividad la asociación de sumilleres, ni se ha contestado en el Pleno por qué no se ha aprobado la adjudicación a Bosonit de la concesión de la segunda planta del CCR. Ausencia de respuesta aderezadas de prepotencia y soberbia".

"Salen a la luz nuevas noticias, sobre la reducción de las cargas impositivas, tan anunciado en campaña electoral e incluso en el debate de toma de posesión. Ahora ese 10% ya no es tal, no va a ser de inmediato, veremos... Otra vez más, ¿esto no lo sabían antes de realizar esas manifestaciones electoralistas? O no lo sabían por su falta de trabajo en la oposición o decidieron mentir abiertamente a la ciudadanía, eso sí de forma dialogada y consensuada".

Ha considerado que "el Gobierno municipal tiene ahora mismo en caja más de 17 millones de euros de fondos europeos para proyectos para la ciudad, que costó mucho trabajo y esfuerzo conseguirlos. Por hacernos una idea de lo que es ese importe, el presupuesto anual de Logroño Deporte para 2023 es 11,3 millones y el de los servicios sociales de 19 millones. En los primeros 20 días de mandato ya el contador los puso en -500.000€ ¿cómo estará este contador al llegar a sus 100 primeros días?"

El portavoz socialista ha pedido por último al Gobierno "un poco de rigor, la políticas revisionistas que están realizando tienen dos motivaciones, que pueden ir juntas o independientes, la incapacidad de gestión y/o la inacción premeditada por no querer remangarse y ponerse a trabajar desde el principio".

"Este grupo municipal va a realizar una oposición rigurosa, centrada en el bien común y que va a velar por el futuro de la ciudad y porque ésta no tenga mermas reputacionales fruto de la incapacidad de gestión del actual equipo de Gobierno", ha concluido Iván Reinares.